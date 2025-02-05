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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11571
Форумная эклектика
Отправлено: 05.02.25 - 13:38
#1546
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Обязательно сработает !
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 06.02.25 - 10:32
#1547
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, радости, добра, позитива, отличного дня и хорошего настроения!

Цитата:
Гога:
Обязательно сработает !


Скептик против перемирия и заморозки :lol: :lol: :lol: .

Отмечают, что Кит Келлог, спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине, планирует представить на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года, план по урегулированию конфликта в Украине (американское видение по курируемой им теме). Также, К.Келлог сообщил, что в Мюнхене планирует встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами. 14 февраля предоставит план, 15-16 февраля будут обсуждать. Будем наблюдать за развитием событий.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 06.02.25 - 10:48
#1548
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Детали плана по урегулированию войны в Украине не раскрывают, якобы источники отказались уточнять насколько детальными они ожидают дискуссии, и в каком формате они могут протекать.

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3500
Форумная эклектика
Отправлено: 06.02.25 - 11:43
#1549
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Цитата:
Kairat stayer:
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морг


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 06.02.25 - 12:40
#1550
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 08.02.25 - 12:56
#1551
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Хоть и время обеда, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, огромного заряда бодрости и энергии на весь день, хорошего дня и прекрасного настроения!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 08.02.25 - 13:04
#1552
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Цитата:
Гога:
Обязательно сработает !


Отмечают, что специальный посланник США по России и Украине Кит Келлог сравнил «русско-украинский конфликт» с русско-японской войной 1905 года, ниже процитирую К.Келога, а постом ниже самого себя, более двух лет тому назад, на форуме про русско - японскую войну речь вели.

Так, спецпосланник Д.Трампа по России и Украине К.Келлог напомнил об усилиях США для окончания русско-японской войны в 1905 году:

«К этому нужно подходить очень прагматично, понимаете? Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору [который положил конец русско-японской войне в 1905 году]», – сказал он. «Царь России и [император] Японии были готовы выйти за дверь [во время переговоров], и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: «Вы оба должны немного уступить», и они это сделали.

«И что происходит: вы получаете Тедди Рузвельта Нобелевскую премию мира, и война прекращается. Так что я думаю, если посмотреть на это и даже на более свежие примеры, то это просто то, как все обстоит».

Повторится ли история 1905 года и получит ли Д.Трамп Нобелевскую премию мира? Вопрос остаётся открытым, будем наблюдать за развитием событий.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2025 - 14:04]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 08.02.25 - 13:07
#1553
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Как отметил выше, прошло более двух лет, как вспоминали русско-японскую войну, пожалуйста (02.02.2023 год):

Kairat stayer: Россияне наступают, хотят к годовщине СВО к 24 февраля текущего года выйти на границы Донецкой и Луганской областей, чтобы показать результаты. Наступают в направлениях Бахмута, Лимана и Угледара. В аккурат в эти сроки запланировано обращение В.Путина к федеральному собранию. Эксперты отмечают, чтобы более крупномасштабное наступление провести недостаточно резервов, не хватает сил и средств. Мобилизация плановая проводится, типа всё идёт по плану.

Всеобщую мобилизацию не проводят, опасаются. Тем временем, пока народ за компом сидит и строчит комменты. А, так нужно из диванов, кресел удобных стать и ехать в Украину жизнью рисковать. Ну и уклонисты будут, также будут убегать из страны и.т.д. Пропаганда постоянно отмечает, что мол давно не проводили мобилизацию, говорят за мобилизацию 1941 года. При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны. В истории именуется Цусимским сражением, когда японцы практически полностью потопили русскую эскадру. Соответственно, после поражения Российская империя подписала мирный договор, уступив южную часть Сахалина, протекторат над Кореей и потеряли Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6573
Форумная эклектика
Отправлено: 08.02.25 - 13:24
#1554
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны.


Для объективности следует отметить, что первая мировая война сыграла ключевую роль в развале Российской империи, как политическом, так и социальном планах. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны, германский император Вильгельм II, пытался убедить императора России Николая II, чтобы Российская империя (РИ) не участвовала в войне. В одном из таких писем, датированном 28 июля 1914 года, Вильгельм II предупреждал о возможных последствиях военного конфликта, заявляя, что Германия не намерена начинать войну. Но император всея Руси, не послушал своего германского коллегу.

Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну России. Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации. Всеобщая мобилизация была введена в России в ответ на то, что 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну союзнице России - Сербии.

Россия тогда не особо была готова к длительной войне, отмечалось экономическое истощение, впоследствии огромные расходы на армию, проблемы были и с мобилизационными ресурсами, так из 15 с лишним миллионов мобилизованных за все время войны 13,5 миллионов были крестьянами, производственные мощности были перенаправлены на нужды фронта, что в совокупности привело к нехватке товаров, росту цен и развитию кризиса. Как результат, в 1917 году режим императора пал и к власти пришли большевики (Советы).

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2025 - 14:30]

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2025 - 15:03]
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