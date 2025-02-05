Отправлено: - 13:24

Kairat stayer:

При этом, про мобилизацию 1914 года вообще молчат, когда мобилизовали рабочих и крестьян, которые впоследствии свергли государя. Также, про мобилизацию 1904 года вообще молчат, в период Русско-Японской войны.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2025 - 14:30]

[Исправлено: Kairat stayer, 08.02.2025 - 15:03]

Цитата:Для объективности следует отметить, что первая мировая война сыграла ключевую роль в развале Российской империи, как политическом, так и социальном планах. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны, германский император Вильгельм II, пытался убедить императора России Николая II, чтобы Российская империя (РИ) не участвовала в войне. В одном из таких писем, датированном 28 июля 1914 года, Вильгельм II предупреждал о возможных последствиях военного конфликта, заявляя, что Германия не намерена начинать войну. Но император всея Руси, не послушал своего германского коллегу.Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. В этот день Германия объявила войну России. Поводом стал отказ России выполнить условия германского ультиматума об отмене всеобщей военной мобилизации. Всеобщая мобилизация была введена в России в ответ на то, что 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну союзнице России - Сербии.Россия тогда не особо была готова к длительной войне, отмечалось экономическое истощение, впоследствии огромные расходы на армию, проблемы были и с мобилизационными ресурсами, так из 15 с лишним миллионов мобилизованных за все время войны 13,5 миллионов были крестьянами, производственные мощности были перенаправлены на нужды фронта, что в совокупности привело к нехватке товаров, росту цен и развитию кризиса. Как результат, в 1917 году режим императора пал и к власти пришли большевики (Советы).