Отправлено: - 11:24

saba:

При этом ещё это предварительный итог.

saba:

В этом составе комиссии нет военных экспертов

saba:

Выводы будут делать потом,на основании всех экспертиз.

saba:

Выводы будут опубликованы и переданы заинтересованным сторонам

saba:

Вы классический провокатор! Так вот по прошествии времени с каждым разом всё больше убеждаюсь в своей правоте!

Цитата:Настолько предварительный, что часть осколков могут из него убрать, а какие-то новые осколки от ракеты - добавить? Ну бред же.Цитата:А в правительстве Азербайджана есть?Цитата:А чё Азербайджан какой-то особенный, раз не ждёт экспертизы, а сразу выводы делает?Цитата:Ну и тут как бы логично, что эти выводы одна из сторон, самая заинтересованная, не дождалась, а сделала свои собственные выводы. Это такой знак недоверия официальным выводам комиссии что-ли?Цитата:На что я вас спровоцировал? На внеплановый мыслительный процесс? Ну извините, был не прав