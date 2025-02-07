США будут требовать от Украины что-то взамен денег и военной помощи, которую Вашингтон потратил на Киев. О поставленном Владимиру Зеленскому ультиматуме рассказал американский президент Дональд Трамп.
«Никто больше не будет пользоваться США», — сказал глава Белого дома. Он подчеркнул, что сказал Зеленскому о необходимости получения эквивалента «чего-либо взамен денег», которые были потрачены Белым домом на помощь Украине.
Ну хорошо, последняя попытка. Есть сообщения рейтрс, ньорк таймс, ещё чего... Не важно. Важно различать что пишут, Как например с "панцирем", со ссылкой на источник в Азербайджане. Разницу пояснять думаю не нужно?! или? Это как у меня на работе коллега есть, тоже из Казахстана. К нему шеф подходит и спрашивает, почему то или иное в данном процессе произошло - он упорно начинает чуть ли не заикаясь обвинять товарищей по работе. Подходит шеф с тем же вопросом ко мне - я ему объясняю производственную составляющию без истерик.
saba: Вы даже их название высокомерно с маленькой буквы пишете! Не уважаемс?
А вы обзываете это Рейтер, Хотя это Ройтер! ПС - кстати, произношения, не знаю почему и как , так произошло, но факт. В русском языке многое искажено. Нет Гитлера или Гамбурга, это так есть - Хитлер или Хамбург. Было бы тоже правильнее.
ПС - ПС - думаю Вам как историку интересно будет Кстати есть не только хайль, который почемуто на русский не перевели, как гайль, но это слово тоже есть в немецком языке. Только вот означает или имеет другой смысл.
Эл-починно: ему объясняю производственную составляющию без истерик.
Ну я же и объяснил производственную составляющую! У агентства Рейтер ( просто так пишется по русски, аналог Париж - Пари), есть определенная репутация, там это так не работает, как говорит Максаф, пришли в правительство Азербайджана и взяли интервью у технички. И могут не бояться за правоту своих слов. И за фейковыми сенсациями не гоняются, опять же репутация держит. Отсюда и авторитет в мире, это как рекомендация солидного банка, этому человеку можно верить! Как то так! И если их информация окажется неверной, под угрозой окажется их бизнес, поэтому они проверяют и перепроверяют информацию и просто вброс в случае с такими уважаемыми корпорациями практически не случается! Хотя и на старуху бывает проруха
saba: И если их информация окажется неверной, под угрозой окажется их бизнес, поэтому они проверяют и перепроверяют информацию
Вы не патриот Казахстана? Если их информация окажется верной, а официальный 53-страничный отчёт на сайте правительства Казахстана мягко говоря неполным, то будет очень неприятная ситуация. Вы это осознаёте, защищая репутацию заграничного издания и их анонимного источника?
Что за глупый вопрос? Почитайте цели и задачи комиссии. При этом ещё это предварительный итог. В этом составе комиссии нет военных экспертов могущих определить, что это было за внешнее воздействие! Определили, что было такое, назначили специализированную экспертизу. Выводы будут делать потом,на основании всех экспертиз. И задача у авиационной комиссии не обвинить кого-то, а достоверно исследовать причины авиа происшествия и определить условия для не повторения подобного в будущем! Все обвинения это не прерогатива данной комиссии! Выводы будут опубликованы и переданы заинтересованным сторонам, а уж те будут решать между собой все претензии друг к другу.
maxsaf: Чё ты несёшь? Цитата: После государственного обвинителя выступила мать погибшего Ольга Закаляпина, которая попросила для подсудимого максимального наказания.
Это уголовка Моральная компенсация не цена жизни Или по твоему суд назначает цену за убийство? Совсем дурачок?
А в России люди идут именно на смерть за определенную цену 5 млн рублей за смерть Официальная цена И это не моральная компенсация а прямо сумма выплаты за погибшего Цена одного русского мужика в России 25 млн тенге получается У тебя какая вот зарплата? Тебе сколько надо работать чтобы 25 млн тенге получить?
Вышла статья вон О том что в России уже бизнесом стало у женщин Выходить замуж за мужчин и сплавлять их на фронт Те там погибают, жена получает похоронные и выходит за нового и также третирует его идти на фронт Прогресс А ещё интереснее случаи когда баба с любовником подстраивают дело так чтобы муж шел на фронт погибать а они его деньги пилят Правда иногда мужья возвращаются и убивают жён Прогресс в квадрате
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