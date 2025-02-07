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«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
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