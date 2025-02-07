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≡ «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51096
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 07.02.25 - 22:34
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Этим рекомендациям советует следовать Архитектурно-строительное бюро, год назад созданное при управлении строительства областного акимата. Впредь заказчикам придется согласовывать с ним эскизы будущих объектов, чтобы не выпадать из режима экономии.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7016
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 07.02.25 - 22:34
#1
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А создание такого бюро с зарплатой это не элемент роскоши?
Мне вот вспоминается Кмициц из романа Сенкевича, который приказал литовским боярам самим повеситься, так они подгоняли друг друга, боясь что он рассердится!
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов! Браво, шедевр чиновничьего искусства!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2072
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 07.02.25 - 22:38
#2
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Вспоминая о "высоком" качестве современных новостроек, можно делать вывод, что теперь строения будут выдерживать от силы год эксплуатации. Потом - ежегодные ремонты...
Кому-то выгодно...
Потом, "неожиданно", придётся выделять миллиарды на капитальные ремонты, реконструкции и новое строительство. По образу затрат на восстановление теплосетей и ТЭЦ в прошедшие годы...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26599
«Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить социальные объекты в Костанайской области
Отправлено: 08.02.25 - 00:48
#3
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Цитата:
saba:
Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов!

Аналог DOGE Маска. Покруче финпола будет 8-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16050
Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...
Отправлено: 08.02.25 - 07:41
#4
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В целях экономии предлагаю поменьше цемента и по больше песка добавлять в раствор. Фасад домов вместо керамической плитки, обшивать современным китайским пластиком.

Это в Европах и ссср строят на века а мы столько не собираемся жить, нам хватит на год, два а там дальше хоть трава не расти.
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