Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...

Отправлено: - 07:41

В целях экономии предлагаю поменьше цемента и по больше песка добавлять в раствор. Фасад домов вместо керамической плитки, обшивать современным китайским пластиком.



Это в Европах и ссср строят на века а мы столько не собираемся жить, нам хватит на год, два а там дальше хоть трава не расти.