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Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51096
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 11:46
На маршрутах горожане смогут увидеть их уже на следующей неделе. Они заменят старые автобусы маршрутов №№ 3 и 13 и отличаются большой вместимостью - 100 пассажиров, включая стоячие места.
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Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 11:46
Что Марат в шапочке,ужас,как мальчишка. Сними для фото или солидную бейсболку носи. Скажите ему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17568
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 11:59
Цитата:
90% мужиков у нас так ходит зимой
Чё выпендриваться и в бесболке в минус 20 фоткаться если по факту носишь шапку
Сабыр:
Что Марат в шапочке,ужас,как мальчишка. Сними для фото или солидную бейсболку носи. Скажите ему
Что Марат в шапочке,ужас,как мальчишка. Сними для фото или солидную бейсболку носи. Скажите ему
90% мужиков у нас так ходит зимой
Чё выпендриваться и в бесболке в минус 20 фоткаться если по факту носишь шапку
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 12:15
Цитата:
Просто посмотри на других акимов. Несолидно в ондончике. Бейсболки и зимние есть,если ты не знал.
abaika95:
90% мужиков у нас так ходит зимой
90% мужиков у нас так ходит зимой
Просто посмотри на других акимов. Несолидно в ондончике. Бейсболки и зимние есть,если ты не знал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26599
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 12:29
Цитата:
Я ещё могу понять установку кондиционеров на междугородные рейсы. Но на городских, где двери нараспашку каждые пару минут - наврятли это целесообразно.
Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.
Я ещё могу понять установку кондиционеров на междугородные рейсы. Но на городских, где двери нараспашку каждые пару минут - наврятли это целесообразно.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1321
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:05
Вот оно че, Михалыч!
Оказывается большинство заботит чего шапка на акиме не той формации!
А я, дурень, первым делом после прочтения фразы Цитата:
задался вопросом "что они там увидели...или хотели увидеть?", вообще какова эффективность и цель этого "осмотра"?
Который из двоих является специалистом по наземному автотранспорту или хотя бы, на крайний случай, активным пользователем в данном случае автобусов?
Как я себе представляю в нормальных условиях это должно выглядеть так: механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай. Если какие недостатки или замечания будут, доложишь. Будем разбираться и решать". Всё! Чего на них попусту пялиться? Автобус и автобус.
Оказывается большинство заботит чего шапка на акиме не той формации!
А я, дурень, первым делом после прочтения фразы Цитата:
Первыми технику осмотрели...
задался вопросом "что они там увидели...или хотели увидеть?", вообще какова эффективность и цель этого "осмотра"?
Который из двоих является специалистом по наземному автотранспорту или хотя бы, на крайний случай, активным пользователем в данном случае автобусов?
Как я себе представляю в нормальных условиях это должно выглядеть так: механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай. Если какие недостатки или замечания будут, доложишь. Будем разбираться и решать". Всё! Чего на них попусту пялиться? Автобус и автобус.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 953
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 13:19
Жалеют деньги на большие автобусы. Эти снова средние. Водителей не хватает. Немецкие автобусы намного больше сидячих мест
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:22
Цитата:
Так ты сам и ответил на свой вопрос Кроме шапки там не на что обратить внимание!
Карачун:
большинство заботит чего шапка
большинство заботит чего шапка
Так ты сам и ответил на свой вопрос Кроме шапки там не на что обратить внимание!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1321
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:26
Цитата:
То есть имитация деятельности уже никого не заботит? Уже как бы нормально да?
Ну собственно так и сказал - дурак я.
Сабыр:
Так ты сам и ответил на свой вопрос
Так ты сам и ответил на свой вопрос
То есть имитация деятельности уже никого не заботит? Уже как бы нормально да?
Ну собственно так и сказал - дурак я.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16049
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 13:42
Цитата:
На фото Брунер и Аким принимают. Брунер с самого низа подымался он этот транспорт знает лучше любого механика. Вот он и осматривает. У меня братишка там работает, знаю что к нему очередь даже есть, не каждого берет на работу. Капризничает, выбирает. Вобщем у него проблем нету с кадрами)
Карачун:
механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай.
механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай.
На фото Брунер и Аким принимают. Брунер с самого низа подымался он этот транспорт знает лучше любого механика. Вот он и осматривает. У меня братишка там работает, знаю что к нему очередь даже есть, не каждого берет на работу. Капризничает, выбирает. Вобщем у него проблем нету с кадрами)
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1861
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 08.02.25 - 01:39
Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.- Вы, как руководитель компании, должны мониторить мнения людей: что они хотят, что просят, - обратился Аксакалов к Брунеру. - Ваша задача - не только перевозить, но и реагировать на пожелания жителей города. Не думайте, что взял пассажира, перевез с одной точки до другой и все - и на этом ваша работа закончена. Надо постоянно совершенствоваться!
.....я так понимаю автобусы заказывал акимат у производителя и они передают Брунеру в аренду или лизинг....акимат преобретает бусы,какой тогда спрос с Брунера что не установили кандёры? видно в акиматовские работяги кто преобретал бусы таковыми не пользуются,один только Аксакалов пользуется бусами вот и беспокоится о пассажирах.....
.....я так понимаю автобусы заказывал акимат у производителя и они передают Брунеру в аренду или лизинг....акимат преобретает бусы,какой тогда спрос с Брунера что не установили кандёры? видно в акиматовские работяги кто преобретал бусы таковыми не пользуются,один только Аксакалов пользуется бусами вот и беспокоится о пассажирах.....
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