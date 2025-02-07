НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51096
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 11:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На маршрутах горожане смогут увидеть их уже на следующей неделе. Они заменят старые автобусы маршрутов №№ 3 и 13 и отличаются большой вместимостью - 100 пассажиров, включая стоячие места.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1626
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 11:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что Марат в шапочке,ужас,как мальчишка. Сними для фото или солидную бейсболку носи. Скажите ему.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17568
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 11:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что Марат в шапочке,ужас,как мальчишка. Сними для фото или солидную бейсболку носи. Скажите ему

90% мужиков у нас так ходит зимой
Чё выпендриваться и в бесболке в минус 20 фоткаться если по факту носишь шапку
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1626
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 12:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
90% мужиков у нас так ходит зимой

Просто посмотри на других акимов. Несолидно в ондончике. Бейсболки и зимние есть,если ты не знал.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26599
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 12:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.

Я ещё могу понять установку кондиционеров на междугородные рейсы. Но на городских, где двери нараспашку каждые пару минут - наврятли это целесообразно.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1321
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:05
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно че, Михалыч!
Оказывается большинство заботит чего шапка на акиме не той формации!
А я, дурень, первым делом после прочтения фразы Цитата:
Первыми технику осмотрели...

задался вопросом "что они там увидели...или хотели увидеть?", вообще какова эффективность и цель этого "осмотра"?
Который из двоих является специалистом по наземному автотранспорту или хотя бы, на крайний случай, активным пользователем в данном случае автобусов?
Как я себе представляю в нормальных условиях это должно выглядеть так: механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай. Если какие недостатки или замечания будут, доложишь. Будем разбираться и решать". Всё! Чего на них попусту пялиться? Автобус и автобус.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
953
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 13:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалеют деньги на большие автобусы. Эти снова средние. Водителей не хватает. Немецкие автобусы намного больше сидячих мест
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1626
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:22
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
большинство заботит чего шапка

Так ты сам и ответил на свой вопрос :lol: Кроме шапки там не на что обратить внимание!
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1321
Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong передал акимат Костаная перевозчику
Отправлено: 07.02.25 - 13:26
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Так ты сам и ответил на свой вопрос

То есть имитация деятельности уже никого не заботит? Уже как бы нормально да?
Ну собственно так и сказал - дурак я. :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16049
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 07.02.25 - 13:42
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
механику (в данном случае ип Брунер) говорят "там автобусы новые пришли, иди принимай.

На фото Брунер и Аким принимают. Брунер с самого низа подымался он этот транспорт знает лучше любого механика. Вот он и осматривает. У меня братишка там работает, знаю что к нему очередь даже есть, не каждого берет на работу. Капризничает, выбирает. Вобщем у него проблем нету с кадрами)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1861
Re: Отличаются большой вместимостью - 15 автобусов Yutong...
Отправлено: 08.02.25 - 01:39
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.- Вы, как руководитель компании, должны мониторить мнения людей: что они хотят, что просят, - обратился Аксакалов к Брунеру. - Ваша задача - не только перевозить, но и реагировать на пожелания жителей города. Не думайте, что взял пассажира, перевез с одной точки до другой и все - и на этом ваша работа закончена. Надо постоянно совершенствоваться!

.....я так понимаю автобусы заказывал акимат у производителя и они передают Брунеру в аренду или лизинг....акимат преобретает бусы,какой тогда спрос с Брунера что не установили кандёры? видно в акиматовские работяги кто преобретал бусы таковыми не пользуются,один только Аксакалов пользуется бусами вот и беспокоится о пассажирах.....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS