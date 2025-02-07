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Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге от председателя районного маслихата начали изучать в суде Костаная
Характеризуется положительно - Дело о взятке в 2 млн тенге от председателя районного маслихата начали изучать в суде Костаная
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