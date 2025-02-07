Re: «Без элементов роскоши и дорогих материалов» надо строить...

Отправлено: - 22:34

А создание такого бюро с зарплатой это не элемент роскоши?

Мне вот вспоминается Кмициц из романа Сенкевича, который приказал литовским боярам самим повеситься, так они подгоняли друг друга, боясь что он рассердится!

Президент сказал уменьшить расходы,они создают новую структуру, которая будет следить за уменьшением расходов! Браво, шедевр чиновничьего искусства!!!