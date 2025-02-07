Отправлено: - 12:36

abaika95:

Но при этом в том же США попробуй профинансировать СМИ которое будет критиковать власть

Цитата:Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..