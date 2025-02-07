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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 12:36
Цитата:
Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..
abaika95:
Но при этом в том же США попробуй профинансировать СМИ которое будет критиковать власть
Но при этом в том же США попробуй профинансировать СМИ которое будет критиковать власть
Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 13:01
Между прочим в России сейчас самое прибыльное дело, это разведение Ослов..
Каких угодно, одних на войну с Украиной, других, тех, кто их обслуживает..
Каких угодно, одних на войну с Украиной, других, тех, кто их обслуживает..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 14:22
Еще какой то сарказм..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:01
Цитата:
В Казахстане самое прибыльное дело - выдумывать новые штрафы:
Цитата:
Ты на курсы казахского записался?
111:
Между прочим в России сейчас самое прибыльное дело, это разведение Ослов..
Между прочим в России сейчас самое прибыльное дело, это разведение Ослов..
В Казахстане самое прибыльное дело - выдумывать новые штрафы:
Цитата:
Заслуженный деятель Казахстана, певец и общественник Нурлан Онербаев призвал штрафовать на 39 320 тенге тех, кто не владеет казахским языком, передаёт CMN.KZ
Соответствующий пост певец опубликовал в Instagram.
Соответствующий пост певец опубликовал в Instagram.
Ты на курсы казахского записался?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:38
Цитата:
Я имел ввиду внешнее финансирование
Фокс это республиканский рупор не трамповский
Может сейчас Китай в США открыть СМИ и рассказывать о внутренних делах США с позиции критики? Нет не может
Безобидный китайский тик ток вон пытаются забанить за что-то не понятно что
111:
Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..
Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..
Я имел ввиду внешнее финансирование
Фокс это республиканский рупор не трамповский
Может сейчас Китай в США открыть СМИ и рассказывать о внутренних делах США с позиции критики? Нет не может
Безобидный китайский тик ток вон пытаются забанить за что-то не понятно что
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:42
Цитата:
А зачем что то открывать, когда всё уже придумано?!
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджана. И вуаля, люди поверили. Ну не будет же известная во всём мире СМИ пургу писать?!
ПС - Да что там зарубежные СМИ - Ватное болото, вот это реально источник неисчерпаемый, ну ещё телега, тащат некоторые сюда от туда, всё, что могут.
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 20:48]
abaika95:
Может сейчас Китай в США открыть СМИ
Может сейчас Китай в США открыть СМИ
А зачем что то открывать, когда всё уже придумано?!
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджана. И вуаля, люди поверили. Ну не будет же известная во всём мире СМИ пургу писать?!
ПС - Да что там зарубежные СМИ - Ватное болото, вот это реально источник неисчерпаемый, ну ещё телега, тащат некоторые сюда от туда, всё, что могут.
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 20:48]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:42
Цитата:
Видел эту новость
Ослов мобилизовали как ношу для снаряжения
Жалко
Рваться будут только так на минах и дронах
За что спрашивается?
Что Тимченко или Ротенберг не может 10 % своих доходов выделить чтобы купить 100 тыс старых машин для фронта? Вон на сайте колеса заходи и скупай
Нет не могут
Им жизнь русского солдата до одного материнского места
А русский солдат волочя жизнь бомжа сам себе покупает снаряжение и за копейки в 5 млн за смерть идёт на мину
Цена жизни 5 млн рублей
25 тенге
Однушка в новостройке
Дешёвая страна
Дешёвые люди
111:
Еще какой то сарказм..
Еще какой то сарказм..
Видел эту новость
Ослов мобилизовали как ношу для снаряжения
Жалко
Рваться будут только так на минах и дронах
За что спрашивается?
Что Тимченко или Ротенберг не может 10 % своих доходов выделить чтобы купить 100 тыс старых машин для фронта? Вон на сайте колеса заходи и скупай
Нет не могут
Им жизнь русского солдата до одного материнского места
А русский солдат волочя жизнь бомжа сам себе покупает снаряжение и за копейки в 5 млн за смерть идёт на мину
Цена жизни 5 млн рублей
25 тенге
Однушка в новостройке
Дешёвая страна
Дешёвые люди
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:06
Цитата:
Чё ты несёшь?
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Цена жизни 5 млн рублей 25 тенге Однушка в новостройке Дешёвая страна Дешёвые люди
Цена жизни 5 млн рублей 25 тенге Однушка в новостройке Дешёвая страна Дешёвые люди
Чё ты несёшь?
Цитата:
После государственного обвинителя выступила мать погибшего Ольга Закаляпина, которая попросила для подсудимого максимального наказания. Также потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 5 млн тенге в качестве возмещения материального ущерба и 10 млн — морального вреда.
Цитата:
В 2023 году Салтанат Нукенова погибла от рук своего гражданского супруга, экс-министра Куандыка Бишимбаева. После жестокого избиения его осудили на 24 года лишения свободы. Семья погибшей требовала 1,5 миллиарда тенге в качестве компенсации морального вреда, но суд назначил лишь 10 миллионов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:09
Цитата:
Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости, а это тоже агентства новостей, причем с гораздо меньшей историей существования!
Эл-починно:
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджан
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджан
Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости, а это тоже агентства новостей, причем с гораздо меньшей историей существования!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:15
Цитата:
Ну да, очень доверчивый стал!
От РИА иногда вздрагиваю (во сне даже), хотя лет 12-ть не смотрел.
Ну как ТАСС уполномочен заявить слышу - вообще в поту просыпаюсь.
saba:
Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости
Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости
Ну да, очень доверчивый стал!
От РИА иногда вздрагиваю (во сне даже), хотя лет 12-ть не смотрел.
Ну как ТАСС уполномочен заявить слышу - вообще в поту просыпаюсь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:19
И таки да, у меня в 6-ть утра радио Маяк играет. Чтобы пот после сообщения ТАСС, прошёл и от холода дрожать начал.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 21:16
Цитата:
Судя по комментариям он где то у Вас внутри! В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?
Эл-починно:
6-ть утра радио Маяк играет
6-ть утра радио Маяк играет
Судя по комментариям он где то у Вас внутри! В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:09
Цитата:
Я не знаю кто и что в детстве глотал, я лишь о том, что любой журналист имеет свою цену.
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 23:23]
saba:
В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?
В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?
Я не знаю кто и что в детстве глотал, я лишь о том, что любой журналист имеет свою цену.
[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 23:23]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:27
Цитата:
То есть агентство Рейтер дешёвка?
Эл-починно:
любой журналист имеет свою цену.
любой журналист имеет свою цену.
То есть агентство Рейтер дешёвка?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:33
Цитата:
Опять мимо. Я не макс, у меня нет столько времени и терпения, всё по пунктам разжёвывать. Пытайтесь и ищите.
saba:
То есть агентство Рейтер дешёвка?
То есть агентство Рейтер дешёвка?
Опять мимо. Я не макс, у меня нет столько времени и терпения, всё по пунктам разжёвывать. Пытайтесь и ищите.
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