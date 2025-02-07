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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43387
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 12:36
#2521
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Цитата:
abaika95:
Но при этом в том же США попробуй профинансировать СМИ которое будет критиковать власть

Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43387
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 13:01
#2522
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Между прочим в России сейчас самое прибыльное дело, это разведение Ослов..
Каких угодно, одних на войну с Украиной, других, тех, кто их обслуживает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43387
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 14:22
#2523
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Еще какой то сарказм..


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:01
#2524
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Цитата:
111:
Между прочим в России сейчас самое прибыльное дело, это разведение Ослов..

В Казахстане самое прибыльное дело - выдумывать новые штрафы:

Цитата:
Заслуженный деятель Казахстана, певец и общественник Нурлан Онербаев призвал штрафовать на 39 320 тенге тех, кто не владеет казахским языком, передаёт CMN.KZ

Соответствующий пост певец опубликовал в Instagram.



Ты на курсы казахского записался? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:38
#2525
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Цитата:
111:
Ну у Трампа же Фокс ньюс как то существовало, как и у противоположной стороны сейчас существуют те сми, которые критикуют Трампа и его власть..

Я имел ввиду внешнее финансирование
Фокс это республиканский рупор не трамповский

Может сейчас Китай в США открыть СМИ и рассказывать о внутренних делах США с позиции критики? Нет не может
Безобидный китайский тик ток вон пытаются забанить за что-то не понятно что
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:42
#2526
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Цитата:
abaika95:
Может сейчас Китай в США открыть СМИ

А зачем что то открывать, когда всё уже придумано?! :lol:
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджана. И вуаля, люди поверили. Ну не будет же известная во всём мире СМИ пургу писать?! :lol: 8-)
ПС - Да что там зарубежные СМИ - Ватное болото, вот это реально источник неисчерпаемый, ну ещё телега, тащат некоторые сюда от туда, всё, что могут. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 20:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 19:42
#2527
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Цитата:
111:
Еще какой то сарказм..

Видел эту новость
Ослов мобилизовали как ношу для снаряжения
Жалко
Рваться будут только так на минах и дронах
За что спрашивается?
Что Тимченко или Ротенберг не может 10 % своих доходов выделить чтобы купить 100 тыс старых машин для фронта? Вон на сайте колеса заходи и скупай
Нет не могут
Им жизнь русского солдата до одного материнского места
А русский солдат волочя жизнь бомжа сам себе покупает снаряжение и за копейки в 5 млн за смерть идёт на мину
Цена жизни 5 млн рублей
25 тенге
Однушка в новостройке
Дешёвая страна
Дешёвые люди
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26597
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:06
#2528
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Цитата:
abaika95:
Цена жизни 5 млн рублей 25 тенге Однушка в новостройке Дешёвая страна Дешёвые люди


Чё ты несёшь?

Цитата:
После государственного обвинителя выступила мать погибшего Ольга Закаляпина, которая попросила для подсудимого максимального наказания. Также потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 5 млн тенге в качестве возмещения материального ущерба и 10 млн — морального вреда.



Цитата:
В 2023 году Салтанат Нукенова погибла от рук своего гражданского супруга, экс-министра Куандыка Бишимбаева. После жестокого избиения его осудили на 24 года лишения свободы. Семья погибшей требовала 1,5 миллиарда тенге в качестве компенсации морального вреда, но суд назначил лишь 10 миллионов. 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:09
#2529
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Цитата:
Эл-починно:
Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджан

Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости, а это тоже агентства новостей, причем с гораздо меньшей историей существования!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:15
#2530
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Цитата:
saba:
Ну Вы же верите в любую пургу от ТАСС или РИА Новости

Ну да, очень доверчивый стал! :lol:
От РИА иногда вздрагиваю (во сне даже), хотя лет 12-ть не смотрел.
Ну как ТАСС уполномочен заявить слышу - вообще в поту просыпаюсь. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 20:19
#2531
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И таки да, у меня в 6-ть утра радио Маяк играет. Чтобы пот после сообщения ТАСС, прошёл и от холода дрожать начал. :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 21:16
#2532
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Цитата:
Эл-починно:
6-ть утра радио Маяк играет

Судя по комментариям он где то у Вас внутри! В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:09
#2533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
В раннем детстве блестящие вещи (микросхемы) не глотали?

Я не знаю кто и что в детстве глотал, я лишь о том, что любой журналист имеет свою цену.

[Исправлено: Эл-починно, 07.02.2025 - 23:23]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7012
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:27
#2534
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Цитата:
Эл-починно:
любой журналист имеет свою цену.

То есть агентство Рейтер дешёвка?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3945
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 22:33
#2535
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Цитата:
saba:
То есть агентство Рейтер дешёвка?

Опять мимо. Я не макс, у меня нет столько времени и терпения, всё по пунктам разжёвывать. Пытайтесь и ищите. ;-)
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