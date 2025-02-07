А зачем что то открывать, когда всё уже придумано?! Тот же рейтерс или ройтерс, написал статейку, со ссылкой на источник из Азербайджана. И вуаля, люди поверили. Ну не будет же известная во всём мире СМИ пургу писать?! ПС - Да что там зарубежные СМИ - Ватное болото, вот это реально источник неисчерпаемый, ну ещё телега, тащат некоторые сюда от туда, всё, что могут.
Видел эту новость Ослов мобилизовали как ношу для снаряжения Жалко Рваться будут только так на минах и дронах За что спрашивается? Что Тимченко или Ротенберг не может 10 % своих доходов выделить чтобы купить 100 тыс старых машин для фронта? Вон на сайте колеса заходи и скупай Нет не могут Им жизнь русского солдата до одного материнского места А русский солдат волочя жизнь бомжа сам себе покупает снаряжение и за копейки в 5 млн за смерть идёт на мину Цена жизни 5 млн рублей 25 тенге Однушка в новостройке Дешёвая страна Дешёвые люди
abaika95: Цена жизни 5 млн рублей 25 тенге Однушка в новостройке Дешёвая страна Дешёвые люди
Чё ты несёшь?
Цитата:
После государственного обвинителя выступила мать погибшего Ольга Закаляпина, которая попросила для подсудимого максимального наказания. Также потерпевшая заявила гражданский иск на сумму 5 млн тенге в качестве возмещения материального ущерба и 10 млн — морального вреда.
Цитата:
В 2023 году Салтанат Нукенова погибла от рук своего гражданского супруга, экс-министра Куандыка Бишимбаева. После жестокого избиения его осудили на 24 года лишения свободы. Семья погибшей требовала 1,5 миллиарда тенге в качестве компенсации морального вреда, но суд назначил лишь 10 миллионов.
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