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"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
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