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≡ "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51095
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 18:25
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Встреча министра торговли и интеграции РК Армана ШАККАЛИЕВА прошла сегодня, 6 февраля, в акимате Костанайской области. Вопрос о ставке НДС задал предприниматель костанаец Багдат АХМЕТОВ.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7009
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 07.02.25 - 19:52
#15
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Цитата:
ACROS:
Поднятие НДС перевесит. Здесь 20 % будут брать с ОГРОМНОЙ

Я тоже так подумал, просто бухгалтерией лет 20 назад занимался.
Цитата:
Карачун:
как

Так просто тогда никаким финансово-промышленных группам, кроме правительства, которое бестолково ищет пути закрыть дыру в бюджете это не выгодно!
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