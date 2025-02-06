Отправлено: - 19:52

ACROS:

Поднятие НДС перевесит. Здесь 20 % будут брать с ОГРОМНОЙ

Карачун:

как

Цитата:Я тоже так подумал, просто бухгалтерией лет 20 назад занимался.Цитата:Так просто тогда никаким финансово-промышленных группам, кроме правительства, которое бестолково ищет пути закрыть дыру в бюджете это не выгодно!