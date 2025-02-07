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≡ Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51095
Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
Отправлено: 07.02.25 - 17:22
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Глава государства сказал, что ставка по НДС должна быть дифференцированная. Он поручил кабинету министров дополнительно проработать вопрос по ставке налога на добавленную стоимость.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17566
Re: Токаев считает предложенную правительством ставку НДС...
Отправлено: 07.02.25 - 17:22
#1
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как топорно
детский сад прям

они там в политическом отделе АП думают люди такие глупые?
что им наживку можно кинут а потом откатить назад и сделать вид что ничего не было
щас еще пиарится на этом будут
бурю в стакане замутили и доказывают как героично они ее победили
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7511
Токаев считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
Отправлено: 07.02.25 - 17:54
#2
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Цитата:
abaika95:
наживку можно кинут а потом откатить назад


Старый приёмчик, ещё с назарбаевских времён: - "...что то ЛЯПНУТЬ, потом по МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам и идя НАСТРЕЧУ трудящимся...".

Можно подумать что государственные клерки Бектенев и Жумангарин выступили от СЕБЯ, не СОГЛАСОВАВ с КОЕ КЕМ именно эту цифру ДВАДЦАТЬ.

Почему они тогда не ляпнул- 16 или 18; и они что НЕ ЗНАЮТ что надо ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО подходить к видам бизнеса, они что ПЕРВЫЙ раз ЗАМУЖЕМ?

Лишь бы, Акело, НЕ ПРОМАХНУЛСЯ !!!!


Как понять:"...Реакция была достаточно острая, временами слишком,..." - напомню, что это речь идёт о ВЫЖИВАЕМОСТИ МСБ, в котором задействованы МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИОНЫ граждан Казахстана и они ДОБРОСОВЕСТНЫЕ налогоплательщики и обеспечивают САМИ СЕБЯ без помощи государства и ХАЛЯВНЫХ бюджетных денег в отличие от гос.чиновников сидящих на бюджете и который они сами время от времени РАЗВОРОВЫВАЮТ и не нужно ТРАТЯТ и который они и довели СВОИМИ действиями до такого ДЕФИЦИТНОГО состояния и после этого захотели элементарно ЗАЛЕЗТЬ в КАРМАН своих граждан.

[Исправлено: ACROS, 07.02.2025 - 19:03]
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