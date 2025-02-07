Отправлено: - 17:54

abaika95:

наживку можно кинут а потом откатить назад

[Исправлено: ACROS, 07.02.2025 - 19:03]

Цитата:Старый приёмчик, ещё с назарбаевских времён: - "...что то ЛЯПНУТЬ, потом по МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам и идя НАСТРЕЧУ трудящимся...".Можно подумать что государственные клерки Бектенев и Жумангарин выступили от СЕБЯ, не СОГЛАСОВАВ с КОЕ КЕМ именно эту цифру ДВАДЦАТЬ.Почему они тогда не ляпнул- 16 или 18; и они что НЕ ЗНАЮТ что надо ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО подходить к видам бизнеса, они что ПЕРВЫЙ раз ЗАМУЖЕМ?Лишь бы, Акело, НЕ ПРОМАХНУЛСЯ !!!!Как понять:"...Реакция была достаточно острая, временами слишком,..." - напомню, что это речь идёт о ВЫЖИВАЕМОСТИ МСБ, в котором задействованы МИЛЛИОНЫ и МИЛЛИОНЫ граждан Казахстана и они ДОБРОСОВЕСТНЫЕ налогоплательщики и обеспечивают САМИ СЕБЯ без помощи государства и ХАЛЯВНЫХ бюджетных денег в отличие от гос.чиновников сидящих на бюджете и который они сами время от времени РАЗВОРОВЫВАЮТ и не нужно ТРАТЯТ и который они и довели СВОИМИ действиями до такого ДЕФИЦИТНОГО состояния и после этого захотели элементарно ЗАЛЕЗТЬ в КАРМАН своих граждан.