Как глава нашего государства определяет, где заканчивается обсуждение волнующих общество вопросов и где начинается очернение «даже депутатами», которые вдруг задумались, почему страну прозвали «Штрафстаном». Читать новость
Буквально сегодня посмотрел ролик о происхождении так называемых "матерных слов", самых базовых что ли, обозначу их так. В итоге оказалось что я просто язычник беспрестанно читающий молитвы, обращаясь к самым разным богам из перечня их многообразия. Но злые последователи монотеизма запрещают мне это делать...даже на законодательном уровне. Не по теме статьи, конечно, но тоже о непечатных выражениях
Не нужно было поздравлять людей с днём печати? Президент не может возмутится тем что страну обхихикивают? Причем как оказывается те кто обхихикивает работали за деньги другого государства по линии Юсейд (как и НГ к тому же) Цитата:
мнения иностранцев о наших достижениях и успехах не всегда соответствуют реальности.
Особенно когда эти иностранцы и формируют определенное мнение о стране через свои прокладки в виде СМИ. Удобно очень получалось Надо у нужного государства выбить место под застройку Обосрем его через свои СМИ И место под застройку тут же падает в цене так как инвестиции государству снизились Удобно очень И при этом возмущаться этому нельзя Вы чё? Сарказм же просто Захотим два этноса в стране обосрем в песне и выставим на сатирическом паблике Админа трогать нельзя !! Ни ни Он во первых болеет во вторых это сарказм Кто трогает больных и смешных тот тоталитарный диктатор!! Удобно очень
Отечественная пресса, - отмечает глава государства, - неизменно выступает голосом народа и оплотом Неистребимы наши традиции по поводу прессы.В этой цитате надо просто поменять слово "отечественная" на слово " моя"! И при этом не важна даже личность президента. Важно, что сложились давно такие взаимоотношения между властью и прессой, и как бы не пыжилась и била себя в грудь якобы "свободная" пресса и как бы не делал либеральный вид президент, всё равно всё скатывается в ту же самую колею и оттуда выхода уже нет.
Но написано уж с очень легким сарказмом.. Ну если с тяжелым , то понятно, что Тимура забанят и отправят в режим чтения куда нибудь на 8 лет и это не будет его дом, а будет известный "курорт" в районе киевского поселка.. Все тот же день Сурка, начиная от начала страстей Назарбаева..
"Четвёртая власть" в кавычках, это правильно. Четвёртой властью СМИ были тридцать с лишним лет назад. Тогда после критической публикации практически всегда следовали оргвыводы. Никто не хотел попасть журналисту "на перо", дабы не потерять должность, а то и партбилет. Порой даже публикации не требовалось. Достаточно было обычного "письма с мест", чтобы за ним последовало расследование и выводы. Точно так же и с похвальными публикациями. Похвалят человека в газете - ему гордость и слава. ... Сейчас СМИ превратились просто в источник новостей. Сообщили - и всё на этом. Сколько ни публикуй критических материалов на кого угодно, ему, как с гуся вода. Пока он устраивает своё начальство, никаких мер к объекту критики принято не будет. Статьи в газетах и репортажи в телевизоре начальство "замечает" исключительно тогда, когда ему это удобно и выгодно. ... Чтобы снова стать хотя бы приблизительно четвёртой властью, СМИ надо отслеживать свои критические материалы. Буквально "долбить в одну точку", пока описанная проблема не получит своё логическое завершение. Была когда-то в СМИ рубрика "По следам наших выступлений"... Но для этого журналистам надо быть смелыми и настойчивыми.
Skeptic: Четвёртой властью СМИ были тридцать с лишним лет назад. Тогда после критической публикации практически всегда
Да ладно, какая тогда была пресса "четвёртая власть?" Все нынешние традиции заложены именно тогда! Никогда пресса власти в нашей стране неудобные вопросы не задавала, что при советской власти, что сейчас! Что " Ленинский путь" мог Демиденко или Бородина покритиковать или Шлыкова? Мы сейчас считаем типа НГ задаёт какие-то вопросы и что увидели на деле? Как с депутатом то разговаривали, а министру пытались вопрос задать, сказали нельзя ,ну ладно! Я никого не виню, сказал же традиции у нас такие! Причем заложенные именно в СССР.
Но больше всего наши СМИ боятся Путина и их журналисты. Правда Сергазина там иногда что то пишет, но вот в НГ за три года никто войну против украинцев не осудил, не то что не осудил, они делают вид, как буд то все хорошо и русские умирают справедливо сотнями тысяч, убивая украинцев..
ACROS: Нет, конечно: - но, "ПРАВДА" или "Казахстанская Правда" - запросто могли, потому что они были - орган ЦК КПСС и орган ЦК КПКазахстана, а "Ленинский Путь" - был всего лишь органом Обкома Партии.
ну и какая это четвертая власть? сейчас тоже какой нибудь айран, орда или хабар АП подчиняются и регионы критикуют а центральное правительство ни-ни опасненько в США чтоли как то по другому? вашнигтон пост и нью йорк таймс финансируются банкирами которые финансируют дем партию поэтому против демократов эти газеты стараются не писать но активно валят республиканцев что эта за власть то такая тогда? журналистика вторая древнейшая профессия и пока первая древнейшая профессия поставляла свои услуги физически всем подряд эти поставляли интеллектуальные услуги элитам ни первым ни вторым древнейшим власть давать нельзя))
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