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≡ “Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте“: какие банки не вернули госпомощь
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51095
“Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте“: какие банки не вернули госпомощь
Отправлено: 07.02.25 - 15:00
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​Пять казахстанских банков не вернули деньги, выделенные государством в рамках программы финансовой устойчивости. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заверили, что деньги возвращаются в соответствии с условиями заключенных договоров.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1626
Re: “Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте“: какие банки...
Отправлено: 07.02.25 - 15:00
#1
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Ну теперь будем знать куда опасно ложить депозиты.
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