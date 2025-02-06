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"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51094
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 18:25
Встреча министра торговли и интеграции РК Армана ШАККАЛИЕВА прошла сегодня, 6 февраля, в акимате Костанайской области. Вопрос о ставке НДС задал предприниматель костанаец Багдат АХМЕТОВ.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 687
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 18:25
Но его ведомство "видит риски роста цен". мы и без его ведомства знаем чем вся их возня закончится. Есть мнение, что эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются. А главное ни за что не отвечают. У них виноваты частники, рынок и юго-восточный ветер.
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 19:07
Цитата:
Там ГЛУПЫХ людей - НЕТ.
Просто там они занимаются тем ради чего их КТО то поставил на эту должность: - решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.
Надо понимать что речь идёт не о государственных задачах.
Как они выполнят задачи поставленные перед ними - их уберут, щедро наградив чем то ВЕСОМЫМ.
Цитата://Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?//
Неужели он ЭТО сказал глядя в глаза Бектеневу или Жумангарину или ОБЕИМ вместе???? Смелый ПОРТНЯШКА !!!
рихард:
эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются
эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются
Там ГЛУПЫХ людей - НЕТ.
Просто там они занимаются тем ради чего их КТО то поставил на эту должность: - решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.
Надо понимать что речь идёт не о государственных задачах.
Как они выполнят задачи поставленные перед ними - их уберут, щедро наградив чем то ВЕСОМЫМ.
Цитата://Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?//
Неужели он ЭТО сказал глядя в глаза Бектеневу или Жумангарину или ОБЕИМ вместе???? Смелый ПОРТНЯШКА !!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7403
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 19:13
Совсем запудрили мозги, неужели нельзя упростить с этими налогами и оставить в покое бедных комерсантов
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 19:18
Судя по фотографии встреча прошла в небольшом зале на 4 этаже, где обычно проводятся сессии областного маслихата: там максимум народа можно вместить человек 30-40, и тем более второй сидящий ряд - это все гос.служащие согнанные для КОЛИЧЕСТВА и НЕЗАДАВАНИЯ лишних вопросов, а ведь было анонсировано: - "...встреча министра с НАСЕЛЕНИЕМ и представителями бизнеса...".
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 20:42
Цитата:
Только непонятно кому из финансово-промышленных групп выгодно это повышение НДС.
У нас всё основано на показухе и решили всем показать, как с низкими налогами мы можем быть социально направленным государством. Во всех странах, где большая социальная нагрузка на бюджет налоги от 50 процентов и выше! Теперь обделались и хотят за счёт НДС вылезти из ямы. А социальные программы обернулись по большей части тоже пшиком, их отхватил в основном те, кто был поближе к власти, помните скандал с АСП, когда их получал молодой чиновник.
Это только моё мнение.
ACROS:
решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.
решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.
Только непонятно кому из финансово-промышленных групп выгодно это повышение НДС.
У нас всё основано на показухе и решили всем показать, как с низкими налогами мы можем быть социально направленным государством. Во всех странах, где большая социальная нагрузка на бюджет налоги от 50 процентов и выше! Теперь обделались и хотят за счёт НДС вылезти из ямы. А социальные программы обернулись по большей части тоже пшиком, их отхватил в основном те, кто был поближе к власти, помните скандал с АСП, когда их получал молодой чиновник.
Это только моё мнение.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 953
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 22:43
Если сократить траты на форумы, экспо, дорогие авто, премии, ненужные проекты, то можно покрыть дефицит бюджета
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 07.02.25 - 08:03
Цитата:
Вишенка на торте, МВД собирается построить новое здание за 75 миллиардов тенге, старое совсем прохудилось, построили аж в 2003 году, перед другими министерствами неудобно!
arman_kst:
Если сократить траты на форумы, экспо, дорогие авто, премии, ненужные проекты, то можно покрыть дефицит
Если сократить траты на форумы, экспо, дорогие авто, премии, ненужные проекты, то можно покрыть дефицит
Вишенка на торте, МВД собирается построить новое здание за 75 миллиардов тенге, старое совсем прохудилось, построили аж в 2003 году, перед другими министерствами неудобно!
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 07.02.25 - 09:59
Цитата:
Мне иногда непонятно действия и логика принимаемых решении второго Президента: - когда он обьявил моратории и МСБ ТРИ года не платила налоги- я подумал: - а, зачем это, какой смысл- ведь все ПОКАЗЫВАЮТ уже ТО что не спрятано, то есть малую часть и на которую готовы платить налоги, и в принципе НИКТО его не просил об этом- я ещё подумал- Казахстан - такая БОГАТАЯ страна что может себе ЭТО позволить.
И когда он списал кредитные долги населению некоторым банкам- то же думал-наверное в закромах - НЕСМЕТНОЕ количество денег о которых мы не знаем и ОНИ могут это так сделать, хотя его тоже об ЭТОМ НИКТО и НЕ ПРОСИЛ.
И с этим АСП во время пандемии - сколько УШЛО мимо и сколько на этом НАЖИЛИСЬ- и нужна ли была такая помощь и сумма НЕБОЛЬШАЯ и СМЕШНАЯ и НИЧЕГО серьёзного на них и не купишь - только создали ПОВОД что бы элементарно РАЗВОРОВАТЬ в очередной раз гос.бюджет.
Цитата:
Цитата:
Только- только Токаев сказал на заседании Правительства что нужно ЭКОНОМИТЬ и убрать НЕНУЖНЫЕ траты, как опубликовали смету проведения Астанинского международного форума с бюджетом около ЧЕТЫРЁХ с ПОЛОВИНОЙ миллиарда тенге.
Этот форум, уборка частных диванов за счёт гос. денег и много чего НЕНУЖНОГО - тогда вопрос - а зачем вообще тогда нужна так называемая реформа Налогового Кодекса, если ТРАТЫ опережают ДОХОДЫ ?
Наверное Правительство - НЕ ТАМ ищет деньги для покрытия дефицита бюджета, которы, кстати, они же сами и создали; - просто ссылаются что бюджет у нас - СОЦИАЛЬНЫЙ.
saba:
скандал с АСП,
скандал с АСП,
Мне иногда непонятно действия и логика принимаемых решении второго Президента: - когда он обьявил моратории и МСБ ТРИ года не платила налоги- я подумал: - а, зачем это, какой смысл- ведь все ПОКАЗЫВАЮТ уже ТО что не спрятано, то есть малую часть и на которую готовы платить налоги, и в принципе НИКТО его не просил об этом- я ещё подумал- Казахстан - такая БОГАТАЯ страна что может себе ЭТО позволить.
И когда он списал кредитные долги населению некоторым банкам- то же думал-наверное в закромах - НЕСМЕТНОЕ количество денег о которых мы не знаем и ОНИ могут это так сделать, хотя его тоже об ЭТОМ НИКТО и НЕ ПРОСИЛ.
И с этим АСП во время пандемии - сколько УШЛО мимо и сколько на этом НАЖИЛИСЬ- и нужна ли была такая помощь и сумма НЕБОЛЬШАЯ и СМЕШНАЯ и НИЧЕГО серьёзного на них и не купишь - только создали ПОВОД что бы элементарно РАЗВОРОВАТЬ в очередной раз гос.бюджет.
Цитата:
arman_kst:
сократить траты на форумы
сократить траты на форумы
Цитата:
saba:
Вишенка на торте
Вишенка на торте
Только- только Токаев сказал на заседании Правительства что нужно ЭКОНОМИТЬ и убрать НЕНУЖНЫЕ траты, как опубликовали смету проведения Астанинского международного форума с бюджетом около ЧЕТЫРЁХ с ПОЛОВИНОЙ миллиарда тенге.
Этот форум, уборка частных диванов за счёт гос. денег и много чего НЕНУЖНОГО - тогда вопрос - а зачем вообще тогда нужна так называемая реформа Налогового Кодекса, если ТРАТЫ опережают ДОХОДЫ ?
Наверное Правительство - НЕ ТАМ ищет деньги для покрытия дефицита бюджета, которы, кстати, они же сами и создали; - просто ссылаются что бюджет у нас - СОЦИАЛЬНЫЙ.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1321
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 07.02.25 - 10:13
Цитата:
Всем, полагаю. Вы, если внимательно всматривались, могли заметить что подразумевается повышение ндс, но снижение социальных отчислений. За ндс платит всегда потребитель, в полном объёме. Теперь обратимся к социальным отчислениям...че к ним обращаться? Работодатели сто пудов не станут эти высвободившиеся деньги распределять по зарплатам работников. И цены на товары снижены не будут, а скорее даже повысятся. В итого мы получим: работодатель будет получать больше прибыли, работник (он же потребитель) обеднеет. Иначе говоря за вот эту социальную часть которую снимут с баланса работодателя и перенесут на баланс потребителя, платить будет потребитель...с той же самой, неизменной, заработной платы. В этом случае "возбуждаться" нужно скорее не бизнесменам и предпринимателям, а работникам их предприятий и организаций.
saba:
Только непонятно кому из финансово-промышленных групп выгодно это повышение НДС.
Только непонятно кому из финансово-промышленных групп выгодно это повышение НДС.
Всем, полагаю. Вы, если внимательно всматривались, могли заметить что подразумевается повышение ндс, но снижение социальных отчислений. За ндс платит всегда потребитель, в полном объёме. Теперь обратимся к социальным отчислениям...че к ним обращаться? Работодатели сто пудов не станут эти высвободившиеся деньги распределять по зарплатам работников. И цены на товары снижены не будут, а скорее даже повысятся. В итого мы получим: работодатель будет получать больше прибыли, работник (он же потребитель) обеднеет. Иначе говоря за вот эту социальную часть которую снимут с баланса работодателя и перенесут на баланс потребителя, платить будет потребитель...с той же самой, неизменной, заработной платы. В этом случае "возбуждаться" нужно скорее не бизнесменам и предпринимателям, а работникам их предприятий и организаций.
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 07.02.25 - 13:38
Цитата:
Вот только вопрос, я давно не работал с бухгалтерией, только квитки получаю и то не всегда, насколько весомы социальные отчисления и почему есть ещё соцналог? Что перевесит поднятие НДС на 8 процентов или полное исключение социальных отчислений? Кто объяснит?
Карачун:
Всем, полагаю.
Всем, полагаю.
Вот только вопрос, я давно не работал с бухгалтерией, только квитки получаю и то не всегда, насколько весомы социальные отчисления и почему есть ещё соцналог? Что перевесит поднятие НДС на 8 процентов или полное исключение социальных отчислений? Кто объяснит?
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 07.02.25 - 13:52
Цитата:
Поднятие НДС перевесит.
Здесь 20 % будут брать с ОГРОМНОЙ суммы или с ОБОРОТА (кто ДОКУМЕНТАЛЬНО и через НАЛОГОВУЮ не подтвердит свои РАСХОДЫ) или с ДОХОДА (те кто ПОДТВЕРДИТ) - это 100 000 плательщики НДС сейчас; да и плюс 300 000 будущих плательщиков 20 % НДС - кого НАСИЛЬНО запихнули в эту категорию.
Социальные отчисления (СО)и обязательные пенсионные взносы от работодателя (ОПВР) берутся от МАЛЮСЕНЬКИХ отчислении и как правило от минимальной заработанной платы (МЗП).
saba:
Что перевесит поднятие НДС на 8 процентов
Что перевесит поднятие НДС на 8 процентов
Поднятие НДС перевесит.
Здесь 20 % будут брать с ОГРОМНОЙ суммы или с ОБОРОТА (кто ДОКУМЕНТАЛЬНО и через НАЛОГОВУЮ не подтвердит свои РАСХОДЫ) или с ДОХОДА (те кто ПОДТВЕРДИТ) - это 100 000 плательщики НДС сейчас; да и плюс 300 000 будущих плательщиков 20 % НДС - кого НАСИЛЬНО запихнули в эту категорию.
Социальные отчисления (СО)и обязательные пенсионные взносы от работодателя (ОПВР) берутся от МАЛЮСЕНЬКИХ отчислении и как правило от минимальной заработанной платы (МЗП).
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 07.02.25 - 14:06
Цитата:
Уточню ваш коммент: - ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ миллиардов тенге собираются потратить на строительство НОВОГО здания для центрального аппарата МВД.
Из них: - ДВАДЦАТЬ миллиардов - это деньги на ПСД и СЕМДЕСЯТЬ ПЯТЬ миллиардов на само строительство.
И не факт что в процессе строительства не будет корректировка бюджета постройки в связи с ростом цен на строй и пило и отделочные материалы.
Причины называют две: непомерно РАЗРОСШЕЕ количество сотрудников Центрального аппарата МВД и второе: - якобы ФИЗИЧЕСКИЙ износ самого здания, кстати построенного совсем НЕДАВНО - в 2003 году.
Для справки: - у меня дом постройки 1988 года из камышитовых стен и обложен силикатным кирпичём.
Таких домов в селе и не только в нашем, а и по области - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство, и в таких домах живут в том числе и простые гос.служащие и гражданские служащие, и акимы сёл и посёлков, и возраст этих домов превышает возраст здания МВД в ДВА, да и ВТРОЕ раз, но они ПОЧЕМУ то НЕ ТРЕБУЮТ от государства построить им новые дома с связи с физическим и моральным износом.
saba:
МВД собирается построить новое здание за 75 миллиардов тенге,
МВД собирается построить новое здание за 75 миллиардов тенге,
Уточню ваш коммент: - ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ миллиардов тенге собираются потратить на строительство НОВОГО здания для центрального аппарата МВД.
Из них: - ДВАДЦАТЬ миллиардов - это деньги на ПСД и СЕМДЕСЯТЬ ПЯТЬ миллиардов на само строительство.
И не факт что в процессе строительства не будет корректировка бюджета постройки в связи с ростом цен на строй и пило и отделочные материалы.
Причины называют две: непомерно РАЗРОСШЕЕ количество сотрудников Центрального аппарата МВД и второе: - якобы ФИЗИЧЕСКИЙ износ самого здания, кстати построенного совсем НЕДАВНО - в 2003 году.
Для справки: - у меня дом постройки 1988 года из камышитовых стен и обложен силикатным кирпичём.
Таких домов в селе и не только в нашем, а и по области - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство, и в таких домах живут в том числе и простые гос.служащие и гражданские служащие, и акимы сёл и посёлков, и возраст этих домов превышает возраст здания МВД в ДВА, да и ВТРОЕ раз, но они ПОЧЕМУ то НЕ ТРЕБУЮТ от государства построить им новые дома с связи с физическим и моральным износом.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1321
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 07.02.25 - 14:14
Цитата:
ACROS: Социальные отчисления (СО)и обязательные пенсионные взносы от работодателя (ОПВР) берутся от МАЛЮСЕНЬКИХ отчислении и как правило от минимальной заработанной платы (МЗП).Ну как бы сути это не меняет, на мой взгляд. Социалку наши не отменят и даже не уменьшат, а просто переложат эти малюсенькие отчисления в итоге, по большей части, на работников.
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