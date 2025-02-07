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≡ Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51094
Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 09:49
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Как глава нашего государства определяет, где заканчивается обсуждение волнующих общество вопросов и где начинается очернение «даже депутатами», которые вдруг задумались, почему страну прозвали «Штрафстаном».
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1321
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 09:49
#1
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Буквально сегодня посмотрел ролик о происхождении так называемых "матерных слов", самых базовых что ли, обозначу их так. В итоге оказалось что я просто язычник беспрестанно читающий молитвы, обращаясь к самым разным богам из перечня их многообразия. Но злые последователи монотеизма запрещают мне это делать...даже на законодательном уровне.
Не по теме статьи, конечно, но тоже о непечатных выражениях
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7509
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 10:03
#2
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Цитата:
Карачун:
так называемых "матерных слов",


Без них ТРУДНО иногда объяснить человеку что от него хотят, да и доходчивость этих слов выше чем у ПЕЧАТНЫХ.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17563
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 10:39
#3
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О чем отклик? Немного непонятно

Не нужно было поздравлять людей с днём печати?
Президент не может возмутится тем что страну обхихикивают? Причем как оказывается те кто обхихикивает работали за деньги другого государства по линии Юсейд (как и НГ к тому же)
Цитата:
мнения иностранцев о наших достижениях и успехах не всегда соответствуют реальности.

Особенно когда эти иностранцы и формируют определенное мнение о стране через свои прокладки в виде СМИ.
Удобно очень получалось
Надо у нужного государства выбить место под застройку
Обосрем его через свои СМИ
И место под застройку тут же падает в цене так как инвестиции государству снизились
Удобно очень
И при этом возмущаться этому нельзя
Вы чё? Сарказм же просто
Захотим два этноса в стране обосрем в песне и выставим на сатирическом паблике
Админа трогать нельзя !! Ни ни
Он во первых болеет во вторых это сарказм
Кто трогает больных и смешных тот тоталитарный диктатор!!
Удобно очень
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43385
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 11:35
#4
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Многовекторный угол зрения..
Это когда боятся.
Вот когда не боялись, углов было два, или за Назарбаева или против.
Это было так называемым кантаром.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7006
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 12:14
#5
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Отечественная пресса, - отмечает глава государства, - неизменно выступает голосом народа и оплотом
Неистребимы наши традиции по поводу прессы.В этой цитате надо просто поменять слово "отечественная" на слово " моя"! И при этом не важна даже личность президента. Важно, что сложились давно такие взаимоотношения между властью и прессой, и как бы не пыжилась и била себя в грудь якобы "свободная" пресса и как бы не делал либеральный вид президент, всё равно всё скатывается в ту же самую колею и оттуда выхода уже нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43385
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 12:33
#6
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Цитата:
В стране, где каждый день все меняется до неузнаваемости и в результате все остается по-прежнему

Как кот Шредингера по видимому.
Чиновник вор и народ нищий, или народ богатый и чиновник честный..
Можно подставлять туда хоть что..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43385
Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 12:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но написано уж с очень легким сарказмом..
Ну если с тяжелым , то понятно, что Тимура забанят и отправят в режим чтения куда нибудь на 8 лет и это не будет его дом, а будет известный "курорт" в районе киевского поселка..
Все тот же день Сурка, начиная от начала страстей Назарбаева..

[Исправлено: 111, 07.02.2025 - 13:43]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3500
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 12:49
#8
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Цитата:
Отечественная пресса, - отмечает глава государства, - неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности.


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2071
Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 13:21
#9
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"Четвёртая власть" в кавычках, это правильно.
Четвёртой властью СМИ были тридцать с лишним лет назад.
Тогда после критической публикации практически всегда следовали оргвыводы. Никто не хотел попасть журналисту "на перо", дабы не потерять должность, а то и партбилет. Порой даже публикации не требовалось. Достаточно было обычного "письма с мест", чтобы за ним последовало расследование и выводы.
Точно так же и с похвальными публикациями. Похвалят человека в газете - ему гордость и слава.
...
Сейчас СМИ превратились просто в источник новостей. Сообщили - и всё на этом.
Сколько ни публикуй критических материалов на кого угодно, ему, как с гуся вода. Пока он устраивает своё начальство, никаких мер к объекту критики принято не будет.
Статьи в газетах и репортажи в телевизоре начальство "замечает" исключительно тогда, когда ему это удобно и выгодно.
...
Чтобы снова стать хотя бы приблизительно четвёртой властью, СМИ надо отслеживать свои критические материалы. Буквально "долбить в одну точку", пока описанная проблема не получит своё логическое завершение.
Была когда-то в СМИ рубрика "По следам наших выступлений"...
Но для этого журналистам надо быть смелыми и настойчивыми.

[Исправлено: Skeptic, 07.02.2025 - 14:22]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7006
Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 14:01
#10
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Цитата:
Skeptic:
Четвёртой властью СМИ были тридцать с лишним лет назад. Тогда после критической публикации практически всегда

Да ладно, какая тогда была пресса "четвёртая власть?" Все нынешние традиции заложены именно тогда! Никогда пресса власти в нашей стране неудобные вопросы не задавала, что при советской власти, что сейчас! Что " Ленинский путь" мог Демиденко или Бородина покритиковать или Шлыкова?
Мы сейчас считаем типа НГ задаёт какие-то вопросы и что увидели на деле? Как с депутатом то разговаривали, а министру пытались вопрос задать, сказали нельзя ,ну ладно! Я никого не виню, сказал же традиции у нас такие! Причем заложенные именно в СССР.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43385
Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 14:07
#11
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Но больше всего наши СМИ боятся Путина и их журналисты.
Правда Сергазина там иногда что то пишет, но вот в НГ за три года никто войну против украинцев не осудил, не то что не осудил, они делают вид, как буд то все хорошо и русские умирают справедливо сотнями тысяч, убивая украинцев..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7509
Re: Тимур ГАФУРОВ: Непечатные выражения
Отправлено: 07.02.25 - 14:44
#12
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Цитата:
saba:
" Ленинский путь" мог Демиденко или Бородина покритиковать


Нет, конечно: - но, "ПРАВДА" или "Казахстанская Правда" - запросто могли, потому что они были - орган ЦК КПСС и орган ЦК КПКазахстана, а "Ленинский Путь" - был всего лишь органом Обкома Партии.
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