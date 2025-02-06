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≡ В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51094
В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов...
Отправлено: 06.02.25 - 13:28
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В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов у дома права на торговлю спиртными напитками, так как уровень «пьяной» преступности растет. Вы поддерживаете инициативу акимата и полиции?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7509
Re: В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов...
Отправлено: 06.02.25 - 13:28
#1
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Непонятно почему впереди 1 и 2 вопрос:- лично я голосовал за 4, но и не против нажать и на 3.

Уровень преступности - это всё таки не от водки, а от воспитания.
По второму вопросу- а, как же равные ПРАВА и равные ОБЯЗАННОСТИ и наверное тут есть вопросы связанные что то и с Конституции и Предпринимательским Кодексом.
И как понять: - ПРОЩЕ контролировать ?
Попался - лиши лицензии и ВСЁ - не нужно выдумывать никаких правил.
Незаконно торгуешь и без лицензии - плати штраф( вот вам пополнение бюджета- наоборот РАДУЙТЕСЬ что таких много)

Ущемляет - это точно :- и кого и как будут лишать и КТО возьмёт на себя эту роль и какие тут будут критерии и не будет ли тут главным- КОРРУПЦИОННОСТЬ при предпочтенении того или иного???

Можно подумать что на спирт. и ликероводочных заводах нету - НЕУЧТЁННОЙ продукции.
Пусть сказки не рассказывают - мы же помним как работал "АРАЙ".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16049
В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов...
Отправлено: 07.02.25 - 14:02
#2
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Тоже проголосовал за 4.
Пусть мой замечетальный и хороший сосед и друг Генацвали,не обижается. Его домашний самогон лучший в мире)

[Исправлено: Vit, 07.02.2025 - 14:03]
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