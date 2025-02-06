Re: В Костанайской области хотят лишить большую часть магазинов...

Отправлено: - 13:28

Непонятно почему впереди 1 и 2 вопрос:- лично я голосовал за 4, но и не против нажать и на 3.



Уровень преступности - это всё таки не от водки, а от воспитания.

По второму вопросу- а, как же равные ПРАВА и равные ОБЯЗАННОСТИ и наверное тут есть вопросы связанные что то и с Конституции и Предпринимательским Кодексом.

И как понять: - ПРОЩЕ контролировать ?

Попался - лиши лицензии и ВСЁ - не нужно выдумывать никаких правил.

Незаконно торгуешь и без лицензии - плати штраф( вот вам пополнение бюджета- наоборот РАДУЙТЕСЬ что таких много)



Ущемляет - это точно :- и кого и как будут лишать и КТО возьмёт на себя эту роль и какие тут будут критерии и не будет ли тут главным- КОРРУПЦИОННОСТЬ при предпочтенении того или иного???



Можно подумать что на спирт. и ликероводочных заводах нету - НЕУЧТЁННОЙ продукции.

Пусть сказки не рассказывают - мы же помним как работал "АРАЙ".