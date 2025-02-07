Отправлено: - 12:29

Кумар Аксакалов спросил, есть ли в автобусе кондиционер. Перевозчик ответил отрицательно. Глава области предложил ему обратиться на завод-производитель, чтобы там помогли с установкой кондиционеров.

Цитата:Я ещё могу понять установку кондиционеров на междугородные рейсы. Но на городских, где двери нараспашку каждые пару минут - наврятли это целесообразно.