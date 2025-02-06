Отправлено: - 09:59

saba:

скандал с АСП,

arman_kst:

сократить траты на форумы

saba:

Вишенка на торте

Цитата:Мне иногда непонятно действия и логика принимаемых решении второго Президента: - когда он обьявил моратории и МСБ ТРИ года не платила налоги- я подумал: - а, зачем это, какой смысл- ведь все ПОКАЗЫВАЮТ уже ТО что не спрятано, то есть малую часть и на которую готовы платить налоги, и в принципе НИКТО его не просил об этом- я ещё подумал- Казахстан - такая БОГАТАЯ страна что может себе ЭТО позволить.И когда он списал кредитные долги населению некоторым банкам- то же думал-наверное в закромах - НЕСМЕТНОЕ количество денег о которых мы не знаем и ОНИ могут это так сделать, хотя его тоже об ЭТОМ НИКТО и НЕ ПРОСИЛ.И с этим АСП во время пандемии - сколько УШЛО мимо и сколько на этом НАЖИЛИСЬ- и нужна ли была такая помощь и сумма НЕБОЛЬШАЯ и СМЕШНАЯ и НИЧЕГО серьёзного на них и не купишь - только создали ПОВОД что бы элементарно РАЗВОРОВАТЬ в очередной раз гос.бюджет.Цитата:Цитата:Только- только Токаев сказал на заседании Правительства что нужно ЭКОНОМИТЬ и убрать НЕНУЖНЫЕ траты, как опубликовали смету проведения Астанинского международного форума с бюджетом около ЧЕТЫРЁХ с ПОЛОВИНОЙ миллиарда тенге.Этот форум, уборка частных диванов за счёт гос. денег и много чего НЕНУЖНОГО - тогда вопрос - а зачем вообще тогда нужна так называемая реформа Налогового Кодекса, если ТРАТЫ опережают ДОХОДЫ ?Наверное Правительство - НЕ ТАМ ищет деньги для покрытия дефицита бюджета, которы, кстати, они же сами и создали; - просто ссылаются что бюджет у нас - СОЦИАЛЬНЫЙ.