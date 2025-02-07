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≡ Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в Казахстане: что делать пожилым людям
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51091
Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в Казахстане: что делать пожилым людям
Отправлено: 07.02.25 - 08:39
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Некоторые казахстанские пенсионеры не могут получить бесплатные лекарства из-за введения электронных рецептов. Для выписки препаратов необходим смартфон, но не у всех пожилых людей он есть.
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
687
Re: Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в...
Отправлено: 07.02.25 - 08:39
#1
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как всегда. сначала создадут проблему потом репу чешут, думают как ошибки исправить. А сразу все предусмотреть не судьба? пока они будут принимать решения , а потом и меры пройдет время. А больные святым воздухом должны лечиться?. Хоть раз бы себя или своих близких на место простых людей поставили бы сразу же начали соображать.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1318
Re: Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в...
Отправлено: 07.02.25 - 09:36
#2
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Цитата:
рихард:
сразу же начали соображать

Нет, не начали. Это дело такое - либо можешь, либо нет. И никакой зависимости от положения, должности и пр. и пр. в этом деле нет. Естественно что наши чиновники, из числа принимателей решений, не могут, априори. Это как бы естественно, более того это нормально.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
272
Re: Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в...
Отправлено: 07.02.25 - 09:46
#3
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Раньше пришёл в поликлинику. Рецепт выписали и пошёл получать. Счас уже надо чтобы получателя лекарства надо сфотографировать на компьютере.
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