Re: Без смартфона стало сложно получить бесплатные лекарства в...

Отправлено: - 08:39

как всегда. сначала создадут проблему потом репу чешут, думают как ошибки исправить. А сразу все предусмотреть не судьба? пока они будут принимать решения , а потом и меры пройдет время. А больные святым воздухом должны лечиться?. Хоть раз бы себя или своих близких на место простых людей поставили бы сразу же начали соображать.