Отправлено: - 22:47

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Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.

Цитата:Не странно. 111 хоть и с.с., но свой с.с. , со слов Акроса111 русский, поймет что такое с.с