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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:44
#2461
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Цитата:
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!

Согласен, манера общения тут на форуме не самая культурная, всё идёт сверху, от старожилов. Могу ошибаться, но слово "врать" чаще всех употреблял 111. ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:44
#2462
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Цитата:
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи,

Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:45
#2463
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Цитата:
saba:
я да увы могу ошибаться, признаю.

Ну ниче, бывает, это простительно, если вовремя признать. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:47
#2464
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Цитата:
Эл-починно:
Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.

Не странно. 111 хоть и с.с., но свой с.с. , со слов Акроса :lol:
111 русский, поймет что такое с.с :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:19
#2465
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Цитата:
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!

----Посмотрите №2438
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:21
#2466
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Цитата:
111:
и используется в качестве женщины в российских войсках.. Господи..

---Факты есть ? Или как всегда придумал ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:30
#2467
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Цитата:
maxsaf:
но слово "врать" чаще всех употреблял

Цитата:
Эл-починно:
он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.

Цитата:
maxsaf:
Не странно.

Цитата:
maxsaf:
но свой с.с.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11571
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:34
#2468
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Цитата:
saba:
обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации

----А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:01
#2469
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Цитата:
Гога:
А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???

То международное СМИ фактически сказало, что какая-то безымянная бабуля техничка, которая моет пол в правительстве, решила поделиться с ними непроверенной информацией. Факт беседы зафиксирован, запись разговора есть. Сама новость - о том, что разговор с бабушкой состоялся. Эта новость правдивая на 100%. Правдивость утверждений бабули международное СМИ не проверяло, просто сообщило нам, что разговор такой состоялся. Прекрасная новость, а главное правдивая. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:04
#2470
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Цитата:
Гога:
Факты есть ?

Хм..
Сам набери в поисковике почему русские или россияне предпочитают в качестве женщины ослих или осла, там этого со ссылками много.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:06
#2471
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Цитата:
Гога:
Посмотрите №2438

А что там?
Там говорится что ты например такой же аноним, нет ни имени, ни фамилии, нет ничего.
Ты Бот.
И потому тебе и таким как ты верить нельзя.
В отличии от тебя у меня все это есть например..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:19
#2472
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Цитата:
111:
Сам набери в поисковике

+7 7142 22 36 77 стоматология, вдруг пригодится (не реклама) :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:20
#2473
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Цитата:
111:
А что там? Там говорится что ты например такой же аноним

Кто аноним, ты о ком?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43350
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:20
#2474
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Цитата:
maxsaf:
стоматология

У меня своя есть, хожу туда лет 20
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:21
#2475
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Цитата:
111:
У меня своя есть, хожу туда лет 20

Запишись, мало ли :lol:
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