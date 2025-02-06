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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:44
Цитата:
Согласен, манера общения тут на форуме не самая культурная, всё идёт сверху, от старожилов. Могу ошибаться, но слово "врать" чаще всех употреблял 111.
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
Согласен, манера общения тут на форуме не самая культурная, всё идёт сверху, от старожилов. Могу ошибаться, но слово "врать" чаще всех употреблял 111.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:44
Цитата:
Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи,
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи,
Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:45
Цитата:
Ну ниче, бывает, это простительно, если вовремя признать.
saba:
я да увы могу ошибаться, признаю.
я да увы могу ошибаться, признаю.
Ну ниче, бывает, это простительно, если вовремя признать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:47
Цитата:
Не странно. 111 хоть и с.с., но свой с.с. , со слов Акроса
111 русский, поймет что такое с.с
Эл-починно:
Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
Странно, что вы это 111-му никогда не говорили, он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
Не странно. 111 хоть и с.с., но свой с.с. , со слов Акроса
111 русский, поймет что такое с.с
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:19
Цитата:
----Посмотрите №2438
saba:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
----Посмотрите №2438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:21
Цитата:
---Факты есть ? Или как всегда придумал ?
111:
и используется в качестве женщины в российских войсках.. Господи..
и используется в качестве женщины в российских войсках.. Господи..
---Факты есть ? Или как всегда придумал ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:30
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
maxsaf:
но слово "врать" чаще всех употреблял
но слово "врать" чаще всех употреблял
Цитата:
Эл-починно:
он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
он вроде чаще любого другого форумчанина, это слово употребляет.
Цитата:
maxsaf:
Не странно.
Не странно.
Цитата:
maxsaf:
но свой с.с.
но свой с.с.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 00:34
Цитата:
----А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???
saba:
обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации
обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации
----А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:01
Цитата:
То международное СМИ фактически сказало, что какая-то безымянная бабуля техничка, которая моет пол в правительстве, решила поделиться с ними непроверенной информацией. Факт беседы зафиксирован, запись разговора есть. Сама новость - о том, что разговор с бабушкой состоялся. Эта новость правдивая на 100%. Правдивость утверждений бабули международное СМИ не проверяло, просто сообщило нам, что разговор такой состоялся. Прекрасная новость, а главное правдивая.
Гога:
А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???
А вы уверены , что международное СМИ всегда распространяет достоверную информацию ???
То международное СМИ фактически сказало, что какая-то безымянная бабуля техничка, которая моет пол в правительстве, решила поделиться с ними непроверенной информацией. Факт беседы зафиксирован, запись разговора есть. Сама новость - о том, что разговор с бабушкой состоялся. Эта новость правдивая на 100%. Правдивость утверждений бабули международное СМИ не проверяло, просто сообщило нам, что разговор такой состоялся. Прекрасная новость, а главное правдивая.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:04
Цитата:
Хм..
Сам набери в поисковике почему русские или россияне предпочитают в качестве женщины ослих или осла, там этого со ссылками много.
Гога:
Факты есть ?
Факты есть ?
Хм..
Сам набери в поисковике почему русские или россияне предпочитают в качестве женщины ослих или осла, там этого со ссылками много.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:06
Цитата:
А что там?
Там говорится что ты например такой же аноним, нет ни имени, ни фамилии, нет ничего.
Ты Бот.
И потому тебе и таким как ты верить нельзя.
В отличии от тебя у меня все это есть например..
Гога:
Посмотрите №2438
Посмотрите №2438
А что там?
Там говорится что ты например такой же аноним, нет ни имени, ни фамилии, нет ничего.
Ты Бот.
И потому тебе и таким как ты верить нельзя.
В отличии от тебя у меня все это есть например..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:19
Цитата:
+7 7142 22 36 77 стоматология, вдруг пригодится (не реклама)
111:
Сам набери в поисковике
Сам набери в поисковике
+7 7142 22 36 77 стоматология, вдруг пригодится (не реклама)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:20
Цитата:
Кто аноним, ты о ком?
111:
А что там? Там говорится что ты например такой же аноним
А что там? Там говорится что ты например такой же аноним
Кто аноним, ты о ком?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:20
Цитата:
У меня своя есть, хожу туда лет 20
maxsaf:
стоматология
стоматология
У меня своя есть, хожу туда лет 20
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.02.25 - 01:21
Цитата:
Запишись, мало ли
111:
У меня своя есть, хожу туда лет 20
У меня своя есть, хожу туда лет 20
Запишись, мало ли
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