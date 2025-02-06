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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:21
Цитата:
Я вам ещё раз повторяю, рейтерс может действительно общался с кем-то из правительства, с охранником например, и тот ляпнул брехню. При этом само агенство правда с кем-то общались. Но это не добавляет правды к первоначальному утверждению охранника.
saba:
Будьте осторожны,Вы сейчас только что обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации,Вы готовы судиться с многомиллиардным концерном, коим является агентство Рейтер?
Будьте осторожны,Вы сейчас только что обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации,Вы готовы судиться с многомиллиардным концерном, коим является агентство Рейтер?
Я вам ещё раз повторяю, рейтерс может действительно общался с кем-то из правительства, с охранником например, и тот ляпнул брехню. При этом само агенство правда с кем-то общались. Но это не добавляет правды к первоначальному утверждению охранника.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:24
Цитата:
В луже то ка раз сидите Вы! То что, для всех это не играет никакой роли для юриспруденции! Важны факты! А факты таковы, я привел цитату из сообщения,Вы ее назвали недостоверной информацией, причем публично в общественном месте, тем самым Вы нанесли ущерб репутации этого СМИ, все больше для миллионного иска ничего не надо!
Вы влезли не в своё поле, лучше занимайтесь проблемами ИИ.
maxsaf:
луже из-за них сидите.
луже из-за них сидите.
В луже то ка раз сидите Вы! То что, для всех это не играет никакой роли для юриспруденции! Важны факты! А факты таковы, я привел цитату из сообщения,Вы ее назвали недостоверной информацией, причем публично в общественном месте, тем самым Вы нанесли ущерб репутации этого СМИ, все больше для миллионного иска ничего не надо!
Вы влезли не в своё поле, лучше занимайтесь проблемами ИИ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:25
Цитата:
Да вы их даже не удосужились скачать с вашего правительственного сайта и ознакомиться)) вам важны не факты, а наброс на вентилятор
saba:
Важны факты!
Важны факты!
Да вы их даже не удосужились скачать с вашего правительственного сайта и ознакомиться)) вам важны не факты, а наброс на вентилятор
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
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- 3940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:26
Тут явно кого то плющить начинает?
Цитата:
роехали, что такое?
да и Ирия -кто или что это?
Цитата:
Цитата:
111: Ре., это начальные буквы экономического термина. роехали.
роехали, что такое?
да и Ирия -кто или что это?
Цитата:
111: Даже Ирия заставляет ее выплачивать ре,а, помогать экономически..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:26
Цитата:
Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.
maxsaf:
Кто выплатил компенсации? Кого то наказали
Кто выплатил компенсации? Кого то наказали
Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:28
Цитата:
Нет, это я привел цитату из сообщения причем на двух языках, именно с того самого агенства рейтерс, с той самой страницы. А ваша цитата где? Давайте сравним вашу цитату с источником
saba:
А факты таковы, я привел цитату из сообщения
А факты таковы, я привел цитату из сообщения
Нет, это я привел цитату из сообщения причем на двух языках, именно с того самого агенства рейтерс, с той самой страницы. А ваша цитата где? Давайте сравним вашу цитату с источником
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:30
Цитата:
Я не спрашивал про решение суда. Я спросил конкретно: кто наказан?
saba:
Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.
Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.
Я не спрашивал про решение суда. Я спросил конкретно: кто наказан?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:32
Цитата:
Я Вам про Форму,Вы мне про Ерему! Зачем мне что то , скачивать и смотреть? У меня нет своего мнения по данному вопросу, я не знаю чем шарик из ракеты отличается от проволоки из чего либо ещё, я не эксперт и тем более не член комиссии, мне не нужно делать выводы, я вполне буду удовлетворен окончательным решением комиссии, а его ждать достаточно нескоро.
maxsaf:
вам важны не факты, а наброс на вентилятор
вам важны не факты, а наброс на вентилятор
Я Вам про Форму,Вы мне про Ерему! Зачем мне что то , скачивать и смотреть? У меня нет своего мнения по данному вопросу, я не знаю чем шарик из ракеты отличается от проволоки из чего либо ещё, я не эксперт и тем более не член комиссии, мне не нужно делать выводы, я вполне буду удовлетворен окончательным решением комиссии, а его ждать достаточно нескоро.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:34
Цитата:
Ну тогда и не говорите, что вам важны факты. Признаетесь, что вам нужно набросить на вентилятор. Факты - на официальном правительственном сайте gov.kz
saba:
Зачем мне что то , скачивать и смотреть?
Зачем мне что то , скачивать и смотреть?
Ну тогда и не говорите, что вам важны факты. Признаетесь, что вам нужно набросить на вентилятор. Факты - на официальном правительственном сайте gov.kz
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:35
Цитата:
Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник
maxsaf:
Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:36
Цитата:
Вы даже тут умудрились соврать. Водокрут 13, не 12
saba:
Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник
Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник
Вы даже тут умудрились соврать. Водокрут 13, не 12
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:37
Цитата:
Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.
maxsaf:
вентилятор. Факты
вентилятор. Факты
Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:38
Цитата:
Врать это Ваша привилегия, я да увы могу ошибаться, признаю.
maxsaf:
соврать.
соврать.
Врать это Ваша привилегия, я да увы могу ошибаться, признаю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:41
Цитата:
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
maxsaf:
соврать.
соврать.
Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:42
Цитата:
Опять врёте, вентиляторы волновали и других форумчан, более 400 раз, можете сами проверить поиском по слову
saba:
Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.
Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.
Опять врёте, вентиляторы волновали и других форумчан, более 400 раз, можете сами проверить поиском по слову
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