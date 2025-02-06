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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:21
#2446
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Цитата:
saba:
Будьте осторожны,Вы сейчас только что обвинили международное СМИ в распространении недостоверной информации,Вы готовы судиться с многомиллиардным концерном, коим является агентство Рейтер?

Я вам ещё раз повторяю, рейтерс может действительно общался с кем-то из правительства, с охранником например, и тот ляпнул брехню. При этом само агенство правда с кем-то общались. Но это не добавляет правды к первоначальному утверждению охранника.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:24
#2447
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Цитата:
maxsaf:
луже из-за них сидите.

В луже то ка раз сидите Вы! То что, для всех это не играет никакой роли для юриспруденции! Важны факты! А факты таковы, я привел цитату из сообщения,Вы ее назвали недостоверной информацией, причем публично в общественном месте, тем самым Вы нанесли ущерб репутации этого СМИ, все больше для миллионного иска ничего не надо!
Вы влезли не в своё поле, лучше занимайтесь проблемами ИИ.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:25
#2448
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Цитата:
saba:
Важны факты!

Да вы их даже не удосужились скачать с вашего правительственного сайта и ознакомиться)) вам важны не факты, а наброс на вентилятор :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3940
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:26
#2449
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Тут явно кого то плющить начинает? :lol:
Цитата:
111: Ре., это начальные буквы экономического термина. роехали.

роехали, что такое?
да и Ирия -кто или что это?
Цитата:
111: Даже Ирия заставляет ее выплачивать ре,а, помогать экономически..

8-) :lol:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:26
#2450
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Цитата:
maxsaf:
Кто выплатил компенсации? Кого то наказали

Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:28
#2451
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Цитата:
saba:
А факты таковы, я привел цитату из сообщения

Нет, это я привел цитату из сообщения причем на двух языках, именно с того самого агенства рейтерс, с той самой страницы. А ваша цитата где? Давайте сравним вашу цитату с источником :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:30
#2452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Вам это проще посмотреть,в открытом доступе есть решение суда Нидерландов.

Я не спрашивал про решение суда. Я спросил конкретно: кто наказан?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:32
#2453
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Цитата:
maxsaf:
вам важны не факты, а наброс на вентилятор

Я Вам про Форму,Вы мне про Ерему! Зачем мне что то , скачивать и смотреть? У меня нет своего мнения по данному вопросу, я не знаю чем шарик из ракеты отличается от проволоки из чего либо ещё, я не эксперт и тем более не член комиссии, мне не нужно делать выводы, я вполне буду удовлетворен окончательным решением комиссии, а его ждать достаточно нескоро.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:34
#2454
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Цитата:
saba:
Зачем мне что то , скачивать и смотреть?

Ну тогда и не говорите, что вам важны факты. Признаетесь, что вам нужно набросить на вентилятор. Факты - на официальном правительственном сайте gov.kz :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:35
#2455
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Цитата:
maxsaf:

Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:36
#2456
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Цитата:
saba:
Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник

Вы даже тут умудрились соврать. Водокрут 13, не 12 :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:37
#2457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вентилятор. Факты

Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:38
#2458
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Цитата:
maxsaf:
соврать.

Врать это Ваша привилегия, я да увы могу ошибаться, признаю.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7002
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:41
#2459
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Цитата:
maxsaf:
соврать.

Вообще это некоторый вульгаризм, употреблять слово "врать"! Фи, профессор!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 22:42
#2460
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Цитата:
saba:
Интересный психологический факт, какого ни у кого наверное не было.Вы будете первым психотипом, которого так сильно волнуют вентиляторы.

Опять врёте, вентиляторы волновали и других форумчан, более 400 раз, можете сами проверить поиском по слову :lol:
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