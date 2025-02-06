Отправлено: - 22:36

saba:

Вы мне напомнили одну сказку из моего детства, там был один персонаж, его звали Водокрут 12, если воду в имени поменять на мозги выйдет великолепный ник

Цитата:Вы даже тут умудрились соврать. Водокрут 13, не 12