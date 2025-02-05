Отправлено: - 09:29

maxsaf:

А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?

Михаил:

Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется

Михаил:

Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь

Михаил:

И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения

Цитата:Ни за кого не обиделся но переживаю за своихВ самолёте и Казахстанцы так-то былиГде в статье указано что самолёт проводил дрон но не ракета ПВО?Цитата:А Пригожина как сбили тогда? Не включил транспондер?Цитата:Россия молчитЧем больше Россия молчит тем больше это вызывает подозрениеА показывать обломки дрона им уже на данном этапе невыгодноИзмарались по уши Цитата:Есть человеческий факторПопростуПоуизмГлядя на то что сейчас в России творится с верху донизуВсе поуйДолбпнули ракетойАй плевать