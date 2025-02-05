Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа. Читать новость
1. Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется 2. Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь. Но еще раз повторю- любая современная система у оператора 10-15 раз запросит сбивать или нет. При наличии рядом такой цели не один оператор самовольно запуск на сбивание цели не может дать- как минимум начальник подразделения (это как в налоговой электронный ключ)- без него запуск не состоится. И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения, если произошел все-таки случайный пуск. И это все по информации у оператора всегда видно: ктоЮ свой-чужой и где
maxsaf: А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?
Ни за кого не обиделся но переживаю за своих В самолёте и Казахстанцы так-то были
Где в статье указано что самолёт проводил дрон но не ракета ПВО? Цитата:
Михаил: Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется
А Пригожина как сбили тогда? Не включил транспондер?Цитата:
Михаил: Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь
Россия молчит Чем больше Россия молчит тем больше это вызывает подозрение А показывать обломки дрона им уже на данном этапе невыгодно Измарались по уши Цитата:
Михаил: И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения
Есть человеческий фактор Попросту Поуизм Глядя на то что сейчас в России творится с верху донизу Все поуй Долбпнули ракетой Ай плевать
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