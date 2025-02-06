Отправлено: - 19:07

рихард:

эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются

Цитата:Там ГЛУПЫХ людей - НЕТ.Просто там они занимаются тем ради чего их КТО то поставил на эту должность: - решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.Надо понимать что речь идёт не о государственных задачах.Как они выполнят задачи поставленные перед ними - их уберут, щедро наградив чем то ВЕСОМЫМ.Цитата://Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?//Неужели он ЭТО сказал глядя в глаза Бектеневу или Жумангарину или ОБЕИМ вместе???? Смелый ПОРТНЯШКА !!!