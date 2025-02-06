Отправлено: - 18:03

111:

По городу наставили десятки тысяч камер для водятелов, и всеиравно сделать ничего не могут.. Или камеры только для штрафов понаставляли?

Цитата:Те которые новые"Сергек" они не работают,отдали кучу денег,но что то пошло не так.