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На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51089
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
Отправлено: 06.02.25 - 15:05
Очередная попытка угона обернулась неудачей для 18-летнего парня. Ночью 4 февраля он привлек внимание патрульных полицейских. Молодой человек пытался скрыться на угнанном "ВАЗ-2114" и семь раз грубо нарушил правила дорожного движения.
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 686
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 15:05
опять лицо скрыто. Что за политика?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7502
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 15:48
Цитата:///позволило ему сразу же понять, что кто-то катался на его машине.///
А, как же хвалённые "Сергеки" - которые работают на распознование лиц ?????
Или они всего лишь для банальных штрафов ?
Цитата:///За остальные нарушения ПДД полицейские выписали ему штраф на 70 тысяч тенге.//
Я по описанию насчитал как минимум ЧЕТЫРЕ нарушения: - и всего лишь 70 000 тенге ???
Цитата:
Я так думаю это исходит от того, что считается : - НЕВИНОВЕН до вынесения судебного решения, то есть принцип: "..презумция невиновности..".
А, так конечно надо его фото и причём и в профиль и в анфас, и что бы народ знал- что этот человек- УГОНЩИК.
А, как же хвалённые "Сергеки" - которые работают на распознование лиц ?????
Или они всего лишь для банальных штрафов ?
Цитата:///За остальные нарушения ПДД полицейские выписали ему штраф на 70 тысяч тенге.//
Я по описанию насчитал как минимум ЧЕТЫРЕ нарушения: - и всего лишь 70 000 тенге ???
Цитата:
рихард:
Что за политика
Что за политика
Я так думаю это исходит от того, что считается : - НЕВИНОВЕН до вынесения судебного решения, то есть принцип: "..презумция невиновности..".
А, так конечно надо его фото и причём и в профиль и в анфас, и что бы народ знал- что этот человек- УГОНЩИК.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6980
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
Отправлено: 06.02.25 - 16:16
Цитата:
Так их же установить не смогли, что то с документами
ACROS:
как же хвалённые "Сергеки
как же хвалённые "Сергеки
Так их же установить не смогли, что то с документами
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43326
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 17:31
По городу наставили десятки тысяч камер для водятелов, и всеиравно сделать ничего не могут..
Или камеры только для штрафов понаставляли?
Или камеры только для штрафов понаставляли?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 686
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 17:34
"Я так думаю это исходит от того, что считается : - НЕВИНОВЕН до вынесения судебного решения, то есть принцип: "..презумция невиновности..". Вы считаете , что суд его может оправдать? это того кого взяли с поличным? Даже если и оправдает, но он уже совершил правонврушение, а стало быть преступник. Следовательно мы его должны видеть, тем более, что за ним еще шлейф тянется, может кто то его тоже вспомнит по другим событиям.
Но со второй вашей частью выводов я согласен. Незачем по отношению к такой категории проявлять лояльность. Чем жестче с ними по всем направлениям, тем возможно и положительный эффект будет. Либеральничать тут нечего.
Но со второй вашей частью выводов я согласен. Незачем по отношению к такой категории проявлять лояльность. Чем жестче с ними по всем направлениям, тем возможно и положительный эффект будет. Либеральничать тут нечего.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7502
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 17:53
Цитата:
Это стандартная преамбула всех уголовных дел - впрочем в нашем государстве ВСЁ может быть: - заставила же Ген.прокуратура вернуть 78 ярдов тенге имущества заработанного непосильным трудом Рыскалинову бывшему акиму Атырауской области, убежавшему на Запад, когда он пригрозил Нуреке что КОЕ чТО расскажет.
рихард:
что суд его может оправдать?
что суд его может оправдать?
Это стандартная преамбула всех уголовных дел - впрочем в нашем государстве ВСЁ может быть: - заставила же Ген.прокуратура вернуть 78 ярдов тенге имущества заработанного непосильным трудом Рыскалинову бывшему акиму Атырауской области, убежавшему на Запад, когда он пригрозил Нуреке что КОЕ чТО расскажет.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 412
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 18:01
Дерзкий сопляк, если не осадят сейчас, наделает делов
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10234
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
Отправлено: 06.02.25 - 18:03
Цитата:
Те которые новые"Сергек" они не работают,отдали кучу денег,но что то пошло не так.
111:
По городу наставили десятки тысяч камер для водятелов, и всеиравно сделать ничего не могут.. Или камеры только для штрафов понаставляли?
По городу наставили десятки тысяч камер для водятелов, и всеиравно сделать ничего не могут.. Или камеры только для штрафов понаставляли?
Те которые новые"Сергек" они не работают,отдали кучу денег,но что то пошло не так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7403
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 19:08
Какой благородный воришка,берет без спроса, катается, крошки в салоне оставляет,нарушает правила,заведомо зная что спросу не будет. А этот потерпевший и знать не ведал,что кто-то гоняет на его авто пока по приложению не пришел штраф. Просто фантастика.
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