Карачун: что в качестве экспертов приглашены сотрудники эйр астана в парке которой н
Хм.. В качестве или эксперДы? У нас есть эксперты по международным линиям? Кто такие, имена и фамилии? Да, у нас нет международникам. Есть просто какие то слова от следователей, которые ни разу не эксперты.
Вот и я думаю что он в конкретном интервью напропалую прип....дохивает. призывая не политизировать расследование сам же политизирует свои утверждения. Цитата:
Эл-починно: В расследовании принимают участие несколько государств. В том числе и Россия
Вчера поглядел на сайте МАК, пожалуй самая компетентная организация по расследованию авиапроисшествий на территории стран снг, там этот инцидент не указан вовсе. Таким образом если РФ и участвует в расследовании то, видимо, какими-то другими силами.
saba: просто посчитал, что данная цитата в этом месте достаточно уместна
Новое интервью с ним появилось. Там они уже признают что в эйр астане таки есть и эмбраеры и специалисты по этим самолетам, и что катастрофу с бек эйр в Алматы расследовали собственными силами, хорошо расследовали, а значит специалисты есть. Осталось только признать что приписываемое "виляние хвостом" это не более чем предположение, гипотеза.
Ко мне какие вопросы? В составе комиссии по расследованию полномочный представитель Азербайджана и Бразилии присутствуют! Насчёт России не знаю, кажется ведётся собственное расследование на месте в Грозном
Рейтер»[1] (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года. Его в мире вообще то уважают! Штаб квартира в Лондоне.
-"Дочь Путина спасла из окружения 10 000 русских больных солдат, отстреливаясь от окруживших их сотни тысяч нацистов и всех русских до единого вытащила на собственном горбу из окружения.." Ну блин.. Разве такое возможно?
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