Отправлено: - 00:24

111:

Есть просто какие то слова от следователей, которые ни разу не эксперты.

Цитата:И есть какие-то слова от правительства Азербайджана, пересказанные агентством рейтерс. Ни те ни другие - не эксперты тоже. А были ли эксперты?