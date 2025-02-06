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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 161 из 161«1...159160161
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 00:21
#2401
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Цитата:
Карачун:
что в качестве экспертов приглашены сотрудники эйр астана в парке которой н

Хм..
В качестве или эксперДы?
У нас есть эксперты по международным линиям?
Кто такие, имена и фамилии?
Да, у нас нет международникам.
Есть просто какие то слова от следователей, которые ни разу не эксперты.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 00:24
#2402
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Цитата:
111:
Есть просто какие то слова от следователей, которые ни разу не эксперты.

И есть какие-то слова от правительства Азербайджана, пересказанные агентством рейтерс. Ни те ни другие - не эксперты тоже. А были ли эксперты?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 06:28
#2403
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Цитата:
saba:
А кто говорит про веру?

Вот и я думаю что он в конкретном интервью напропалую прип....дохивает. призывая не политизировать расследование сам же политизирует свои утверждения.
Цитата:
Эл-починно:
В расследовании принимают участие несколько государств. В том числе и Россия

Вчера поглядел на сайте МАК, пожалуй самая компетентная организация по расследованию авиапроисшествий на территории стран снг, там этот инцидент не указан вовсе. Таким образом если РФ и участвует в расследовании то, видимо, какими-то другими силами.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1313
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 08:48
#2404
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Цитата:
saba:
просто посчитал, что данная цитата в этом месте достаточно уместна

Новое интервью с ним появилось. Там они уже признают что в эйр астане таки есть и эмбраеры и специалисты по этим самолетам, и что катастрофу с бек эйр в Алматы расследовали собственными силами, хорошо расследовали, а значит специалисты есть. Осталось только признать что приписываемое "виляние хвостом" это не более чем предположение, гипотеза.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 09:03
#2405
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Цитата:
maxsaf:
уже будут вопросы к вам

Ко мне какие вопросы? В составе комиссии по расследованию полномочный представитель Азербайджана и Бразилии присутствуют!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 09:08
#2406
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Цитата:
maxsaf:
уже будут вопросы к вам

Ко мне какие вопросы? В составе комиссии по расследованию полномочный представитель Азербайджана и Бразилии присутствуют! Насчёт России не знаю, кажется ведётся собственное расследование на месте в Грозном
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 09:44
#2407
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Цитата:
Эл-починно:
так называемого Рейтер

Рейтер»[1] (англ. Reuters [ˈrɔɪtəz], вариант передачи названия — Ро́йтерз) — одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, существует с 1851 года.
Его в мире вообще то уважают! Штаб квартира в Лондоне.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 11:34
#2408
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Цитата:
saba:
Его в мире вообще то уважают! Штаб квартира в Лондоне.

Вообще-то расследованием руководит Казахстан, но в отчёте казахстанских специалистов нет осколка от панциря, у бразильцев тоже нет, а у правительства Азербайджана есть. Можете это объяснить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 17:33
#2409
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Цитата:
maxsaf:
есть какие-то слова от правительства Азербайджана,

Они как раз и опираются на своих и бразильских..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43326
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 17:43
#2410
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Хм..


-"Дочь Путина спасла из окружения 10 000 русских больных солдат, отстреливаясь от окруживших их сотни тысяч нацистов и всех русских до единого вытащила на собственном горбу из окружения.."
Ну блин..
Разве такое возможно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26547
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 19:08
#2411
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Цитата:
111:
Они как раз и опираются на своих и бразильских

Ааааа, так это брехня, что у правительства Азербайджана на самом деле есть идентифицированный осколок панциря? Просто слова, осколка нету?
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