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≡ "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51089
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 18:25
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Встреча министра торговли и интеграции РК Армана ШАККАЛИЕВА прошла сегодня, 6 февраля, в акимате Костанайской области. Вопрос о ставке НДС задал предприниматель костанаец Багдат АХМЕТОВ.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
686
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 18:25
#1
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Но его ведомство "видит риски роста цен". мы и без его ведомства знаем чем вся их возня закончится. Есть мнение, что эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются. А главное ни за что не отвечают. У них виноваты частники, рынок и юго-восточный ветер.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7502
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 19:07
#2
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Цитата:
рихард:
эти министры нихрена не знают и не понимают чем сами занимаются


Там ГЛУПЫХ людей - НЕТ.
Просто там они занимаются тем ради чего их КТО то поставил на эту должность: - решением проблем тех промышленно-финансовых групп кто проллобировал их назначение.
Надо понимать что речь идёт не о государственных задачах.
Как они выполнят задачи поставленные перед ними - их уберут, щедро наградив чем то ВЕСОМЫМ.

Цитата://Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?//

Неужели он ЭТО сказал глядя в глаза Бектеневу или Жумангарину или ОБЕИМ вместе???? Смелый ПОРТНЯШКА !!!
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7403
Re: "Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О...
Отправлено: 06.02.25 - 19:13
#3
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Совсем запудрили мозги, неужели нельзя упростить с этими налогами и оставить в покое бедных комерсантов
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7502
"Миллион тенге в месяц? Вы что, смеетесь?" - О пороге для плательщиков НДС высказался министр торговли РК на встрече в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 19:18
#4
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Судя по фотографии встреча прошла в небольшом зале на 4 этаже, где обычно проводятся сессии областного маслихата: там максимум народа можно вместить человек 30-40, и тем более второй сидящий ряд - это все гос.служащие согнанные для КОЛИЧЕСТВА и НЕЗАДАВАНИЯ лишних вопросов, а ведь было анонсировано: - "...встреча министра с НАСЕЛЕНИЕМ и представителями бизнеса...".
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