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≡ Кто в финпирамиде виновный - руководитель или агитатор? Ответ ищут на процессе над руководителем подразделения Finiko в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51089
Кто в финпирамиде виновный - руководитель или агитатор? Ответ ищут на процессе над руководителем подразделения Finiko в Костанае
Отправлено: 06.02.25 - 18:58
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Вопрос, от кого люди узнавали о Finiko и кто был бенефициаром их вступления, важен потому, что в обвинительной части прокурор указывает - Трофимова завлекала их агитацией. Но потерпевшие говорят, что узнали о компании от своих близких.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
668
Re: Кто в финпирамиде виновный - руководитель или агитатор?...
Отправлено: 06.02.25 - 18:58
#1
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Сарафанное радио никто не отменял! Меркантильные граждане сразу решили, что удача на их стороне и стали вкладывать в пирамиду деньги с целью получения для себя доходов, но их расчеты не оправдались из-за преступной самонадеянности! Создание пирамиды подсудимой с целью получения преступного дохода обязан доказать прокурор, если нет, то и суда нет!
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