Re: Кто в финпирамиде виновный - руководитель или агитатор?...

Отправлено: - 18:58

Сарафанное радио никто не отменял! Меркантильные граждане сразу решили, что удача на их стороне и стали вкладывать в пирамиду деньги с целью получения для себя доходов, но их расчеты не оправдались из-за преступной самонадеянности! Создание пирамиды подсудимой с целью получения преступного дохода обязан доказать прокурор, если нет, то и суда нет!