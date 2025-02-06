Re: Начать массовое строительство жилья в районах в этом году...

Отправлено: - 18:48

Бюджетных денег сейчас нет, а откуда акимат области возьмет деньги? Может займет в какой-нибудь области? Можно красиво говорить о своих планах, но тут нужны только деньги! За 34 года даже не могут в стране построить кирпичные заводы для производства стройматериалов, на что надеялись, на всевышнего или елбасы? Хищение, отсутствие ответственности, разнузданность, халатность, коррупция рано или поздно приведет к разрухе экономики в целом, сколько не говори халва, во рту слаще не будет!