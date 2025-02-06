НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Начать массовое строительство жилья в районах в этом году пообещали в акимате Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51089
Начать массовое строительство жилья в районах в этом году пообещали в акимате Костанайской области
Отправлено: 06.02.25 - 18:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объёмы те же, а локация шире. При этом «приоритетным направлением остается обеспечение жильем социально-уязвимых слоев населения» – заявил замглавы региона Берик Танжариков, добавив, что «в области начали работу по улучшению качества бюджетного жилья».
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
668
Re: Начать массовое строительство жилья в районах в этом году...
Отправлено: 06.02.25 - 18:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бюджетных денег сейчас нет, а откуда акимат области возьмет деньги? Может займет в какой-нибудь области? Можно красиво говорить о своих планах, но тут нужны только деньги! За 34 года даже не могут в стране построить кирпичные заводы для производства стройматериалов, на что надеялись, на всевышнего или елбасы? Хищение, отсутствие ответственности, разнузданность, халатность, коррупция рано или поздно приведет к разрухе экономики в целом, сколько не говори халва, во рту слаще не будет!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS