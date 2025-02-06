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Начать массовое строительство жилья в районах в этом году пообещали в акимате Костанайской области
Начать массовое строительство жилья в районах в этом году пообещали в акимате Костанайской области
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