Отправлено: - 15:48

рихард:

Что за политика

Цитата:///позволило ему сразу же понять, что кто-то катался на его машине.///А, как же хвалённые "Сергеки" - которые работают на распознование лиц ?????Или они всего лишь для банальных штрафов ?Цитата:///За остальные нарушения ПДД полицейские выписали ему штраф на 70 тысяч тенге.//Я по описанию насчитал как минимум ЧЕТЫРЕ нарушения: - и всего лишь 70 000 тенге ???Цитата:Я так думаю это исходит от того, что считается : - НЕВИНОВЕН до вынесения судебного решения, то есть принцип: "..презумция невиновности..".А, так конечно надо его фото и причём и в профиль и в анфас, и что бы народ знал- что этот человек- УГОНЩИК.