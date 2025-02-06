Отправлено: - 14:38

ACROS:

Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 %

Цитата:Нас только что попросили (пресс-служба министра) не спрашивать про НДС. Объяснив, что это не тема министра торговли. Но мы все-таки попробуем спросить)