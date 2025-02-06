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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51086
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
Сообщение о визите высокопоставленного чиновника появилось на сайте вчера, 5 февраля, в 15:59. Представители акимата почему-то не сообщали об этой встрече. Арман Шаккалиев встретится с населением и представителями бизнеса, а также проведет личный прием граждан.
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Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
Цитата:///населением и представителями бизнеса состоится в 14:30 в здании акимата Костанайской области///
А, какого числа ?
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???
Или встреча пройдёт ИНГОГНИТО, как РЕВИЗОР из Гоголя ????
А, какого числа ?
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???
Или встреча пройдёт ИНГОГНИТО, как РЕВИЗОР из Гоголя ????
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 132
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:17
Цитата:
Да. Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
ACROS:
вчера объявили, сегодня уже встреча ???
вчера объявили, сегодня уже встреча ???
Да. Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
Цитата:
Извините, что не указали сразу.
Сами об этой встрече узнали сегодня утром случайно. Спросили в пресс-службе акима области. Через некоторое время нам подтвердили.
На вопрос о том, что о таких встречах надо сообщать заранее, нам не ответили.
ACROS:
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???
Извините, что не указали сразу.
Сами об этой встрече узнали сегодня утром случайно. Спросили в пресс-службе акима области. Через некоторое время нам подтвердили.
На вопрос о том, что о таких встречах надо сообщать заранее, нам не ответили.
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
Цитата:
Жаль- не успею, пока с деревни допиляешь.
Я бы дал бы правду-матку министру.
Георгий ГОВОРОВ:
Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
Жаль- не успею, пока с деревни допиляешь.
Я бы дал бы правду-матку министру.
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:50
Цитата:
От вас будет представитель?? И если будет - будете задавать вопросы ?
Тимур Гафуров:
От вас будет представитель?? И если будет - будете задавать вопросы ?
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:04
Будет. И будем задавать. Если появится такая возможность
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 14:14
Цитата:
Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 % и понижению мин.порога до 15 000 000 тенге: -
"...основа снов малого и микро бизнеса - это первичное звено - рынки и оптовые магазины, например у нас в основном это ОРТ и Складские, - как Минторговли планирует перевести весь этот сегмент торговли на "БЕЛУЮ" торговлю, в противном случае вторичное звено малого и микро бизнеса ( магазины в селе и магазины у дома и прочие ) рискует платить налог НДС не с ДОХОДА, а с ОБОРОТА....."
За ДВАДЦАТЬ пять лет торговли на селе продуктами питания и бытовой химией нам НИКОГДА не выписывали ОФИЦИАЛЬНЫХ накладных и тем более СЧЕТОВ-ФАКТУР.
Считаю: - без решения этого КАРДИНАЛЬНОГО вопроса вся ЗАТЕЯ Жумангарина и Бектенева обречена на ПРОВАЛ и будет выглядеть очередным ИМИДЖЕВЫМ телодвижением чиновника для спасения своего реноме государственника.
Тимур Гафуров:
Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 % и понижению мин.порога до 15 000 000 тенге: -
"...основа снов малого и микро бизнеса - это первичное звено - рынки и оптовые магазины, например у нас в основном это ОРТ и Складские, - как Минторговли планирует перевести весь этот сегмент торговли на "БЕЛУЮ" торговлю, в противном случае вторичное звено малого и микро бизнеса ( магазины в селе и магазины у дома и прочие ) рискует платить налог НДС не с ДОХОДА, а с ОБОРОТА....."
За ДВАДЦАТЬ пять лет торговли на селе продуктами питания и бытовой химией нам НИКОГДА не выписывали ОФИЦИАЛЬНЫХ накладных и тем более СЧЕТОВ-ФАКТУР.
Считаю: - без решения этого КАРДИНАЛЬНОГО вопроса вся ЗАТЕЯ Жумангарина и Бектенева обречена на ПРОВАЛ и будет выглядеть очередным ИМИДЖЕВЫМ телодвижением чиновника для спасения своего реноме государственника.
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:38
Цитата:
Нас только что попросили (пресс-служба министра) не спрашивать про НДС. Объяснив, что это не тема министра торговли. Но мы все-таки попробуем спросить)
ACROS:
Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 %
Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 %
Нас только что попросили (пресс-служба министра) не спрашивать про НДС. Объяснив, что это не тема министра торговли. Но мы все-таки попробуем спросить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3690
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:46
Цитата:
Странно просить не спрашивать министра торговли о том, что торговли непосредственно касается :))
Тимур Гафуров:
(пресс-служба министра) не спрашивать про НДС
(пресс-служба министра) не спрашивать про НДС
Странно просить не спрашивать министра торговли о том, что торговли непосредственно касается :))
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6980
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 15:17
Цитата:
А есть ли вообще какая нибудь тема у этого министра? Можно тогда спросить, чем он занимается? Вся торговля в частных руках, тогда наверное государственное регулирование торговли должно быть его темой, ан нет, как видим! Тогда зачем он нужен?
Тимур Гафуров:
Объяснив, что это не тема министра
Объяснив, что это не тема министра
А есть ли вообще какая нибудь тема у этого министра? Можно тогда спросить, чем он занимается? Вся торговля в частных руках, тогда наверное государственное регулирование торговли должно быть его темой, ан нет, как видим! Тогда зачем он нужен?
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 15:30
Цитата:
Нет СЛОВ!!!!
Я о...л !!!!!
А, он знает что папка УСТРОИЛ его работать министром ТОРГОВЛИ ????
Тимур Гафуров:
это не тема министра торговли.
это не тема министра торговли.
Нет СЛОВ!!!!
Я о...л !!!!!
А, он знает что папка УСТРОИЛ его работать министром ТОРГОВЛИ ????
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6980
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 16:14
Цитата:
Хотя о чём это я? Кто из министров нужен народу? Министр транспорта мечтает поднять цены на проезд по дороге, министр энергетики мечтал и уже претворил в жизнь поднять цены на топливо, этот список можно продолжать по количеству министров нашего правительства!!!
Зачем все они мне? Зачем мне их содержать, если они только мечтают меня ободрать?
Вспоминается бессмертное произведение Джанни Родари " Чипполино", там был такой принц Лимон " С тех пор как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!"
saba:
Тогда зачем он нужен?
Тогда зачем он нужен?
Хотя о чём это я? Кто из министров нужен народу? Министр транспорта мечтает поднять цены на проезд по дороге, министр энергетики мечтал и уже претворил в жизнь поднять цены на топливо, этот список можно продолжать по количеству министров нашего правительства!!!
Зачем все они мне? Зачем мне их содержать, если они только мечтают меня ободрать?
Вспоминается бессмертное произведение Джанни Родари " Чипполино", там был такой принц Лимон " С тех пор как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!"
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