НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51086
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о визите высокопоставленного чиновника появилось на сайте вчера, 5 февраля, в 15:59. Представители акимата почему-то не сообщали об этой встрече. Арман Шаккалиев встретится с населением и представителями бизнеса, а также проведет личный прием граждан.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///населением и представителями бизнеса состоится в 14:30 в здании акимата Костанайской области///

А, какого числа ?
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Или встреча пройдёт ИНГОГНИТО, как РЕВИЗОР из Гоголя ????
Профайл
Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
132
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Да. Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2494
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Извините, что не указали сразу.
Сами об этой встрече узнали сегодня утром случайно. Спросили в пресс-службе акима области. Через некоторое время нам подтвердили.
На вопрос о том, что о таких встречах надо сообщать заранее, нам не ответили.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.



Жаль- не успею, пока с деревни допиляешь.
Я бы дал бы правду-матку министру.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:


От вас будет представитель?? И если будет - будете задавать вопросы ?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2494
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет. И будем задавать. Если появится такая возможность
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 14:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:



Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 % и понижению мин.порога до 15 000 000 тенге: -

"...основа снов малого и микро бизнеса - это первичное звено - рынки и оптовые магазины, например у нас в основном это ОРТ и Складские, - как Минторговли планирует перевести весь этот сегмент торговли на "БЕЛУЮ" торговлю, в противном случае вторичное звено малого и микро бизнеса ( магазины в селе и магазины у дома и прочие ) рискует платить налог НДС не с ДОХОДА, а с ОБОРОТА....."
За ДВАДЦАТЬ пять лет торговли на селе продуктами питания и бытовой химией нам НИКОГДА не выписывали ОФИЦИАЛЬНЫХ накладных и тем более СЧЕТОВ-ФАКТУР.

Считаю: - без решения этого КАРДИНАЛЬНОГО вопроса вся ЗАТЕЯ Жумангарина и Бектенева обречена на ПРОВАЛ и будет выглядеть очередным ИМИДЖЕВЫМ телодвижением чиновника для спасения своего реноме государственника.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2494
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:38
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 %

Нас только что попросили (пресс-служба министра) не спрашивать про НДС. Объяснив, что это не тема министра торговли. Но мы все-таки попробуем спросить)
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3690
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:46
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
(пресс-служба министра) не спрашивать про НДС

Странно просить не спрашивать министра торговли о том, что торговли непосредственно касается :))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 15:17
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Объяснив, что это не тема министра

А есть ли вообще какая нибудь тема у этого министра? Можно тогда спросить, чем он занимается? Вся торговля в частных руках, тогда наверное государственное регулирование торговли должно быть его темой, ан нет, как видим! Тогда зачем он нужен?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 15:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
это не тема министра торговли.


Нет СЛОВ!!!!
Я о...л !!!!!
А, он знает что папка УСТРОИЛ его работать министром ТОРГОВЛИ ????
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 16:14
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Тогда зачем он нужен?

Хотя о чём это я? Кто из министров нужен народу? Министр транспорта мечтает поднять цены на проезд по дороге, министр энергетики мечтал и уже претворил в жизнь поднять цены на топливо, этот список можно продолжать по количеству министров нашего правительства!!!
Зачем все они мне? Зачем мне их содержать, если они только мечтают меня ободрать?
Вспоминается бессмертное произведение Джанни Родари " Чипполино", там был такой принц Лимон " С тех пор как ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно!"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 123, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 123
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS