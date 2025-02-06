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≡ На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51086
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
Отправлено: 06.02.25 - 15:05
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Очередная попытка угона обернулась неудачей для 18-летнего парня. Ночью 4 февраля он привлек внимание патрульных полицейских. Молодой человек пытался скрыться на угнанном "ВАЗ-2114" и семь раз грубо нарушил правила дорожного движения.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
684
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 15:05
#1
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опять лицо скрыто. Что за политика?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7499
Re: На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца...
Отправлено: 06.02.25 - 15:48
#2
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Цитата:///позволило ему сразу же понять, что кто-то катался на его машине.///

А, как же хвалённые "Сергеки" - которые работают на распознование лиц ?????
Или они всего лишь для банальных штрафов ?

Цитата:///За остальные нарушения ПДД полицейские выписали ему штраф на 70 тысяч тенге.//

Я по описанию насчитал как минимум ЧЕТЫРЕ нарушения: - и всего лишь 70 000 тенге ???

Цитата:
рихард:
Что за политика


Я так думаю это исходит от того, что считается : - НЕВИНОВЕН до вынесения судебного решения, то есть принцип: "..презумция невиновности..".

А, так конечно надо его фото и причём и в профиль и в анфас, и что бы народ знал- что этот человек- УГОНЩИК.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6980
На третьем угнанном автомобиле поймали костанайца полицейские
Отправлено: 06.02.25 - 16:16
#3
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Цитата:
ACROS:
как же хвалённые "Сергеки

Так их же установить не смогли, что то с документами
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