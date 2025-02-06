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≡ Бесхозяйное имущество - Почему управление ГАСК просило снести насосную станцию, подающую воду жителям многоэтажек в центре Костаная?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51086
Бесхозяйное имущество - Почему управление ГАСК просило снести насосную станцию, подающую воду жителям многоэтажек в центре Костаная?
Отправлено: 06.02.25 - 14:41
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Дома, которые организовали ОСИ "Центр-Парк", расположены между КРУ и зданием ТЦ "Атриум". Их жители находятся под постоянным риском остаться либо без холодной воды, либо без отопления. А все потому, что коммуникации в их дворе никому не принадлежат.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
271
Re: Бесхозяйное имущество - Почему управление ГАСК просило...
Отправлено: 06.02.25 - 14:41
#1
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Наружные теплосети в каждом втором дворе есть. И по детским площадкам идут.
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