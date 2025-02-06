Отправлено: - 14:41

Дома, которые организовали ОСИ "Центр-Парк", расположены между КРУ и зданием ТЦ "Атриум". Их жители находятся под постоянным риском остаться либо без холодной воды, либо без отопления. А все потому, что коммуникации в их дворе никому не принадлежат.