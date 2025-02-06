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Бесхозяйное имущество - Почему управление ГАСК просило снести насосную станцию, подающую воду жителям многоэтажек в центре Костаная?
Бесхозяйное имущество - Почему управление ГАСК просило снести насосную станцию, подающую воду жителям многоэтажек в центре Костаная?
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