Отправлено: - 14:14

Тимур Гафуров:



Цитата:Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 % и понижению мин.порога до 15 000 000 тенге: -"...основа снов малого и микро бизнеса - это первичное звено - рынки и оптовые магазины, например у нас в основном это ОРТ и Складские, - как Минторговли планирует перевести весь этот сегмент торговли на "БЕЛУЮ" торговлю, в противном случае вторичное звено малого и микро бизнеса ( магазины в селе и магазины у дома и прочие ) рискует платить налог НДС не с ДОХОДА, а с ОБОРОТА....."За ДВАДЦАТЬ пять лет торговли на селе продуктами питания и бытовой химией нам НИКОГДА не выписывали ОФИЦИАЛЬНЫХ накладных и тем более СЧЕТОВ-ФАКТУР.Считаю: - без решения этого КАРДИНАЛЬНОГО вопроса вся ЗАТЕЯ Жумангарина и Бектенева обречена на ПРОВАЛ и будет выглядеть очередным ИМИДЖЕВЫМ телодвижением чиновника для спасения своего реноме государственника.