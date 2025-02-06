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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
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