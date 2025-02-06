НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51083
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о визите высокопоставленного чиновника появилось на сайте вчера, 5 февраля, в 15:59. Представители акимата почему-то не сообщали об этой встрече. Арман Шаккалиев встретится с населением и представителями бизнеса, а также проведет личный прием граждан.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7497
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///населением и представителями бизнеса состоится в 14:30 в здании акимата Костанайской области///

А, какого числа ?
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Или встреча пройдёт ИНГОГНИТО, как РЕВИЗОР из Гоголя ????
Профайл
Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
132
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Да. Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2492
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Или уже сегодня: - вчера объявили, сегодня уже встреча ???

Извините, что не указали сразу.
Сами об этой встрече узнали сегодня утром случайно. Спросили в пресс-службе акима области. Через некоторое время нам подтвердили.
На вопрос о том, что о таких встречах надо сообщать заранее, нам не ответили.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7497
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Встреча сегодня в 14:30 в областном акимате.



Жаль- не успею, пока с деревни допиляешь.
Я бы дал бы правду-матку министру.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7497
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 13:50
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:


От вас будет представитель?? И если будет - будете задавать вопросы ?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2492
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с жителями Костаная
Отправлено: 06.02.25 - 14:04
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет. И будем задавать. Если появится такая возможность
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7497
Re: Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев встретится с...
Отправлено: 06.02.25 - 14:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:



Можете министру задать такой вопрос, в связи с инициативой Жумангарина и Бектенева по поднятию ставки НДС до 20 % и понижению мин.порога до 15 000 000 тенге: -

"...основа снов малого и микро бизнеса - это первичное звено - рынки и оптовые магазины, например у нас в основном это ОРТ и Складские, - как Минторговли планирует перевести весь этот сегмент торговли на "БЕЛУЮ" торговлю, в противном случае вторичное звено малого и микро бизнеса ( магазины в селе и магазины у дома и прочие ) рискует платить налог НДС не с ДОХОДА, а с ОБОРОТА....."
За ДВАДЦАТЬ пять лет торговли на селе продуктами питания и бытовой химией нам НИКОГДА не выписывали ОФИЦИАЛЬНЫХ накладных и тем более СЧЕТОВ-ФАКТУР.

Считаю: - без решения этого КАРДИНАЛЬНОГО вопроса вся ЗАТЕЯ Жумангарина и Бектенева обречена на ПРОВАЛ и будет выглядеть очередным ИМИДЖЕВЫМ телодвижением чиновника для спасения своего реноме государственника.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: ACROS, simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS