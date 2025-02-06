Отправлено: - 12:59

abaika95:

жосткая экономия! жосткая!

ОГПУ:

Ревизию расходов провести,

Цитата:Цитата:Насчёт жёсткости и ревизии: - для чего нужно было выделять из ГОС.БЮДЖЕТА деньги в размере почти ПЯТЬСОТ миллионов тенге, что бы ВЫВОЗИТЬ за ГОСУДАРСТВЕННЫЙ счёт у ленивых граждан диваны на свалку ТБО ??Цена вопроса: - один дежурный полицейский у бачков с мусором (БЕСПЛАТНО - он и так на работе); система видеонаблююдения за бачками( БЕСПЛАТНО - они уже установлены).И ПЯТЬСОТ миллионов ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег СЭКОНОМИТ городской акимат и штрафы выпишут и пополнят бюджет.И так если пройтись по КАЖДОЙ статье расхода гор.бюджета можно и НУЖНО убрать НЕНУЖНЫЕ и с КОРРУПЦИОННОЙ составляющей расходы на всякие ХОТЕЛКИ акимов и чиновников столь так РАСТОЧИТЕЛЬНО распоряжающие государственными деньгами и невыполняющии поручение ихнего Президента об ЭКОНОМИИ государственных средств.Как это так: - кто то не хочет вывозить диваны и рухлядь на свалку, и им это собираються делать за гос.счёт- осталось только им задницы ПОДТИРАТЬ за гос. деньги.