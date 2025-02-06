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≡ «Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51081
«Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов в Костанайской области
Отправлено: 06.02.25 - 09:38
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В Казахстане внедряют новые критерии финансирования из Нацфонда: центр обеспечивает не более половины от стоимости конкретного проекта, остальное «вытягивает» местный бюджет. «Важно стремиться к минимизации зависимости от дополнительных трансфертов» - заявила замглавы региона Мусагазина.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
683
Re: «Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов...
Отправлено: 06.02.25 - 09:38
#1
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сейчас поступит команда "фас!" всем полисменам, фискалам , чсникам на пополнение кубышки. Тут и новые налоги и новые штрафы и новые виды пошлин.Население вот только старое осталось.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17560
Re: «Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов...
Отправлено: 06.02.25 - 10:27
#2
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проще говоря Мусагазиной нужно было выйти и как комиссару Жиберу из фильма такси крикнуть "мы в д*рьме!"

всё теперь все приколюхи типа рекордов по баурсакам
Эйфелевы башни
пирамиды хеопса
рытье модели панамского канала
отменяются

жосткая экономия! жосткая!
конечно до первого мирового съезда сайентологов в Астане за государственный счет)
тогда и будет видно, стоит ли затягивать пояса или это всё видимость бурной дейтельности
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
410
Re: «Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов...
Отправлено: 06.02.25 - 10:48
#3
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Ревизию расходов провести, уже нормально будет, машины прекратить закупать, ремонты, цветы, и всякая ерунда имиджевая
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6977
«Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов в Костанайской области
Отправлено: 06.02.25 - 11:23
#4
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А нельзя как то вписать в приоритет строительство и обслуживание общественных туалетов! А то законы у нас современные, город современный, камеры современные, полицейские тоже современные, блюдут Закон и под кустик ну никак нельзя, а человек остался несовременный, так и норовят из него различные фекалии выбраться!
P.S Прочитал в газете "Наш Костанай", на двери туалета на Бульваре Молодежи большими буквами написано:" Туалет закрыт на зиму!"
Так и хочется приписать" Терпите до Весны!"
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