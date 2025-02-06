«Пересмотреть приоритетность своих расходов» призвали акимов в Костанайской области

Отправлено: - 11:23

А нельзя как то вписать в приоритет строительство и обслуживание общественных туалетов! А то законы у нас современные, город современный, камеры современные, полицейские тоже современные, блюдут Закон и под кустик ну никак нельзя, а человек остался несовременный, так и норовят из него различные фекалии выбраться!

P.S Прочитал в газете "Наш Костанай", на двери туалета на Бульваре Молодежи большими буквами написано:" Туалет закрыт на зиму!"

Так и хочется приписать" Терпите до Весны!"