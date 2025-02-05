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≡ "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51081
"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
Отправлено: 05.02.25 - 21:43
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- Самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, совершил жесткую посадку, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На борту находились четыре человека: два пилота и два врача.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7401
Re: "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной...
Отправлено: 05.02.25 - 21:43
#1
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Видимо за больным прилетели. В прошлый раз об лужу споткнулся,а теперь об сугроб. Хотя, можно было бы больного поездом перевести (ничего не случится за ночь) чем рисковать людьми и техникой. Какая-то сплошная невезуха в этом аэропорту Аркалыка
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3689
Re: "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной...
Отправлено: 06.02.25 - 08:54
#2
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сколько можно летать на этом хламе, как минимум 40-50 летней давности? Может пора уже закупать современные самолетики, вместо самолетов разработки 40-х годов?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17560
"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
Отправлено: 06.02.25 - 09:53
#3
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Цитата:
юля елиссева:
сколько можно летать на этом хламе, как минимум 40-50 летней давности? Может пора уже закупать современные самолетики, вместо самолетов разработки 40-х годов?

Современный самолётик бы так не приземлился
А этот не убиваемый
УАЗ среди самолётов
В США впрочем тоже в сельской местности вполне летают на самолётах 50ых годов
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6977
"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
Отправлено: 06.02.25 - 09:56
#4
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Цитата:
юля елиссева:
сколько можно летать на этом хламе, как

А другой самолёт, более современный, скорее всего был бы с жертвами! Я летал в советские времена из Кустаная в Уркаш, это как газон, только летает и невысоко и небыстро и удобств в нем минимум, зато крушений с жертвами тоже мало!
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