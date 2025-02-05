Отправлено: - 09:53

юля елиссева:

сколько можно летать на этом хламе, как минимум 40-50 летней давности? Может пора уже закупать современные самолетики, вместо самолетов разработки 40-х годов?

Цитата:Современный самолётик бы так не приземлилсяА этот не убиваемыйУАЗ среди самолётовВ США впрочем тоже в сельской местности вполне летают на самолётах 50ых годов