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"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
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