Цитата:
maxsaf:
А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?
Ни за кого не обиделся но переживаю за своих
В самолёте и Казахстанцы так-то были
Где в статье указано что самолёт проводил дрон но не ракета ПВО?
Цитата:
Михаил:
Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется
А Пригожина как сбили тогда? Не включил транспондер?Цитата:
Михаил:
Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь
Россия молчит
Чем больше Россия молчит тем больше это вызывает подозрение
А показывать обломки дрона им уже на данном этапе невыгодно
Измарались по уши Цитата:
Михаил:
И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения
Есть человеческий фактор
Попросту
Поуизм
Глядя на то что сейчас в России творится с верху донизу
Все поуй
Долбпнули ракетой
Ай плевать