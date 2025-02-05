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≡ Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51081
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
236
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 06.02.25 - 08:41
#45
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1. Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется
2. Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь. Но еще раз повторю- любая современная система у оператора 10-15 раз запросит сбивать или нет. При наличии рядом такой цели не один оператор самовольно запуск на сбивание цели не может дать- как минимум начальник подразделения (это как в налоговой электронный ключ)- без него запуск не состоится. И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения, если произошел все-таки случайный пуск. И это все по информации у оператора всегда видно: ктоЮ свой-чужой и где
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17560
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 06.02.25 - 09:29
#46
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Цитата:
maxsaf:
А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?

Ни за кого не обиделся но переживаю за своих
В самолёте и Казахстанцы так-то были

Где в статье указано что самолёт проводил дрон но не ракета ПВО?
Цитата:
Михаил:
Гражданские самолеты, как и военные летают с транспондерами системы "Свой-чужой". При его включении, любая современная система ПВО 10-15 раз спросит- сбивать или нет. И если это будет- все фиксируется

А Пригожина как сбили тогда? Не включил транспондер?Цитата:
Михаил:
Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО, как минимум должна была рядом присутствовать цель, сопоставимая с этим самолетом по характеристикам: тепловой след, радиолокационное отражение, скорость. Только тогда в хвост гражданскому могло хоть чтото от них прилететь

Россия молчит
Чем больше Россия молчит тем больше это вызывает подозрение
А показывать обломки дрона им уже на данном этапе невыгодно
Измарались по уши Цитата:
Михаил:
И если есть сомнения первые 10-15 км работает система самоуничтожения

Есть человеческий фактор
Попросту
Поуизм
Глядя на то что сейчас в России творится с верху донизу
Все поуй
Долбпнули ракетой
Ай плевать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6977
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 06.02.25 - 09:48
#47
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Цитата:
Михаил:
Если, как все уверяют, это досталось от системы ПВО

Что же тогда СК РФ расследует в Грозном? Наверное что то всё таки не так
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26545
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 06.02.25 - 11:40
#48
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Цитата:
abaika95:
Где в статье указано что самолёт проводил дрон но не ракета ПВО?

Нигде, все версии - лишь домыслы и спекуляции.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26545
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 06.02.25 - 11:41
#49
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Цитата:
abaika95:
Глядя на то что сейчас в России творится с верху донизу Все поуй

Логично, есть проблемы и поважнее
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