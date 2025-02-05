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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:13
#2386
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Цитата:
maxsaf:
Ты сказал, что самолёт пострадал от

Да, его подбил Панцирь.
От первоисточника.
В чем проблема?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:17
#2387
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Цитата:
111:
Да, его подбил Панцирь. От первоисточника. В чем проблема?

В том, что комиссия ещё работает, следствие идёт, все выводы любых источников - просто вбросы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:23
#2388
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Цитата:
maxsaf:
все выводы любых источников - просто вбросы.

Ну ты это азербайджанцам говори.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:26
#2389
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Цитата:
111:
Ну ты это азербайджанцам говори.

Они это знают. Все это знают, кроме тебя.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:31
#2390
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Цитата:
maxsaf:
Они это знают. Все

Конечно знают, раз так написали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 19:33
#2391
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Нету жесткости.
Наверно перед четвергом не хотите получать баны..
Хотя у Гоги уже три нарушения, нормально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 20:07
#2392
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Хм..
Как оказалось ACJ220 за несчастные почти сотню миллионов долларов купил не Назарбаев все таки, а средние чиновники нашего государства для необходимых нужд на работе..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6971
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 20:53
#2393
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Цитата:
maxsaf:
прочитал статью, там нет

А какую? В Азербайджанских про Панцирь пишут, там ищите.
Смотрел авиационного эксперта Литвинова, говорит:"Казахстан, понять в принципе можно, свалилась с неба проблема и с Азербайджаном ругаться неохота и с Россией ссориться нельзя, поэтому такие высказывания невнятные".
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 22:20
#2394
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Цитата:
saba:
А какую?

Ту, которая здесь опубликована.

Цитата:
saba:
В Азербайджанских про Панцирь пишут

Да ради бога, пусть чё хотят пишут.



Цитата:
saba:
Азербайджаном ругаться неохота и с Россией ссориться нельзя, поэтому такие высказывания невнятные".

Многовекторность, она такая :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1311
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 23:15
#2395
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Цитата:
saba:
Смотрел авиационного эксперта Литвинова, говорит...

он там еще говорит что в нашей авиационной администрации нет людей обладающих компетенциями для расследования этого происшествия и что в качестве экспертов приглашены сотрудники эйр астана в парке которой нет эмбраеров.
мы как, верим всему им сказанному или только тому, что нам нравится?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6971
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 23:40
#2396
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Цитата:
Карачун:
мы как, верим всему им сказанному или только тому, что нам нравится?

А кто говорит про веру? Я просто посчитал, что данная цитата в этом месте достаточно уместна! Я совсем не спец в авиации и например ПВО, чтобы дискутировать на эту тему. Поэтому привел эту цитату, которая лежит не в плоскости специальных вопросов.В целом, да был достаточно нелицеприятный диалог о нашем транспортном министерстве и департаменте авиа происшествий. А что я по Вашему весь ролик должен был здесь пересказывать?

[Исправлено: saba, 06.02.2025 - 00:41]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6971
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 23:45
#2397
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Цитата:
maxsaf:
ради бога, пусть чё хотят пишут.

Лишь бы не подтвердилась информация агентства Рейтер, что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты Панцирь С1! Наши люди на форуме такие СМИ не признают!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3933
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 23:54
#2398
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Цитата:
saba:
Лишь бы не подтвердилась информация агентства Рейтер, что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты Панцирь С1! Наши люди на форуме такие СМИ не признают!

Ну Вы то не начинайте такими глупостями заниматься. Проверяйте источник информации так называемого Рейтер. Сегодня каждый может себя обозвать, как ему нравится. В расследовании принимают участие несколько государств. В том числе и Россия, об США участии, я не не в курсе, а Ройтер, вроде США нский. Так что думайте сами, что тут не так. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 23:56
#2399
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Цитата:
saba:
Лишь бы не подтвердилась информация агентства Рейтер, что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты Панцирь С1! Наши люди на форуме такие СМИ не признают!

Если подтвердится, то уже будут вопросы к вам, как это фрагмент ракеты, прямая улика, к ним попал, до завершения расследования и почему в вашем отчёте о нем ни слова. Многовекторные вы наши. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.02.2025 - 00:57]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26542
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.02.25 - 00:04
#2400
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Цитата:
saba:
что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты

Отвлечемся от самолёта. Представьте ситуацию. На месте преступления найдено орудие убийства. Вы, следователь, отдаете этот пистолет родне жертвы. Родня бегает с ними и машет везде: "смотрите, это Макаров, не Вальтер, убийца точно русский". Дальше что с этим пистолетом делать? Заберёте обратно, и на экспертизу? А это точно тот самый Макаров? А может и не было никакого Макарова? Родственники жертвы с каким-то левым стволом бегают. Так получается? Ни у кого нет этого ствола, у следователя нет, а у родственников жертвы - есть. :lol:
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