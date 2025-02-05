Отправлено: - 23:40

Карачун:

мы как, верим всему им сказанному или только тому, что нам нравится?

[Исправлено: saba, 06.02.2025 - 00:41]

Цитата:А кто говорит про веру? Я просто посчитал, что данная цитата в этом месте достаточно уместна! Я совсем не спец в авиации и например ПВО, чтобы дискутировать на эту тему. Поэтому привел эту цитату, которая лежит не в плоскости специальных вопросов.В целом, да был достаточно нелицеприятный диалог о нашем транспортном министерстве и департаменте авиа происшествий. А что я по Вашему весь ролик должен был здесь пересказывать?