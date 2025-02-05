А какую? В Азербайджанских про Панцирь пишут, там ищите. Смотрел авиационного эксперта Литвинова, говорит:"Казахстан, понять в принципе можно, свалилась с неба проблема и с Азербайджаном ругаться неохота и с Россией ссориться нельзя, поэтому такие высказывания невнятные".
он там еще говорит что в нашей авиационной администрации нет людей обладающих компетенциями для расследования этого происшествия и что в качестве экспертов приглашены сотрудники эйр астана в парке которой нет эмбраеров. мы как, верим всему им сказанному или только тому, что нам нравится?
Карачун: мы как, верим всему им сказанному или только тому, что нам нравится?
А кто говорит про веру? Я просто посчитал, что данная цитата в этом месте достаточно уместна! Я совсем не спец в авиации и например ПВО, чтобы дискутировать на эту тему. Поэтому привел эту цитату, которая лежит не в плоскости специальных вопросов.В целом, да был достаточно нелицеприятный диалог о нашем транспортном министерстве и департаменте авиа происшествий. А что я по Вашему весь ролик должен был здесь пересказывать?
saba: Лишь бы не подтвердилась информация агентства Рейтер, что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты Панцирь С1! Наши люди на форуме такие СМИ не признают!
Ну Вы то не начинайте такими глупостями заниматься. Проверяйте источник информации так называемого Рейтер. Сегодня каждый может себя обозвать, как ему нравится. В расследовании принимают участие несколько государств. В том числе и Россия, об США участии, я не не в курсе, а Ройтер, вроде США нский. Так что думайте сами, что тут не так.
saba: Лишь бы не подтвердилась информация агентства Рейтер, что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты Панцирь С1! Наши люди на форуме такие СМИ не признают!
Если подтвердится, то уже будут вопросы к вам, как это фрагмент ракеты, прямая улика, к ним попал, до завершения расследования и почему в вашем отчёте о нем ни слова. Многовекторные вы наши.
saba: что в распоряжении правительства Азербайджана находится идентифицированная часть ракеты
Отвлечемся от самолёта. Представьте ситуацию. На месте преступления найдено орудие убийства. Вы, следователь, отдаете этот пистолет родне жертвы. Родня бегает с ними и машет везде: "смотрите, это Макаров, не Вальтер, убийца точно русский". Дальше что с этим пистолетом делать? Заберёте обратно, и на экспертизу? А это точно тот самый Макаров? А может и не было никакого Макарова? Родственники жертвы с каким-то левым стволом бегают. Так получается? Ни у кого нет этого ствола, у следователя нет, а у родственников жертвы - есть.
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