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≡ "В приложении и терминалах" - Как теперь платить за электричество в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
"В приложении и терминалах" - Как теперь платить за электричество в Костанае
Отправлено: 05.02.25 - 15:51
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Вопрос задал пользователь сайта lelik1375, отметив, что строка платежей в "КЭЦ" пропала в приложениях банков второго уровня, а "Forfait" вместо нее не появился. Также у "КЭЦ" был Telegram-бот, куда абоненты передавали данные приборов учета.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43322
Re: "В приложении и терминалах" - Как теперь платить...
Отправлено: 05.02.25 - 15:51
#1
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В каспии хоть появилось
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7401
Re: "В приложении и терминалах" - Как теперь платить...
Отправлено: 05.02.25 - 23:46
#2
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В каспи поначалу исчез, позвонил контролеру, а та ответила что фирма теперь называется "ап атика"
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