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Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51080
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами. Как отметил чиновник, для поддержания состояния дорог необходимо качественное их содержание.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11566
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
***и в 25 раз дороже, чем в Казахстане*** - так может и доходы граждан в 25 больше ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7491
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 14:57
Цитата://В Казахстане самые дешевые дороги///
Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.
Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43320
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 15:47
Дорогие министры, дорогими должны быть и дороги.
Дешевые только зарплаты у народишка..
Дешевые только зарплаты у народишка..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2069
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 19:47
Лишнее подтверждение тому, что для наших чиновников народ не работодатель, жизнь которого они ОБЯЗАНЫ улучшать, а исключительно источник дохода для содержания себя любимых и всего хозяйства страны.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6969
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 20:17
Это просто зависть, у соседей в 7-25 раз больше и министрам на молочишко и на содержание дорог хватает! А у нас..., или министра содержать или дороги, сразу на то и то не получается! Вот и мечтают, раз в 50 сразу поднять, чтобы потом уже с какими нибудь Норвегией или Люксембургом не сравнивать!
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 22:27
"В Казахстане самые дешевые дороги с точки зрения платности. Посмотрите соседние страны: они (дороги - прим.) в 7, а то, бывает, и в 25 раз дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы говорим, что постепенно переходим на платность для того, чтобы своевременно и качественно содержать дороги и сохранить их на хорошем уровне, который мы сейчас имеем"
А в Германии они вообще бесплатные. А у тех же "соседей", да маут собирают, но есть как правило не менее приличные альтернативы.
Так что, сначала постройте альтернативы, а потом уже за страды деньгу рубите с народа. А народ сам решит, какую трасу ему выбрать.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:29]
А в Германии они вообще бесплатные. А у тех же "соседей", да маут собирают, но есть как правило не менее приличные альтернативы.
Так что, сначала постройте альтернативы, а потом уже за страды деньгу рубите с народа. А народ сам решит, какую трасу ему выбрать.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:29]
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 22:41
Да и потом, что значит, самые дешёвые дороги?
В практически всём мире, эти самые дороги оплачиваются транспортным налогом. Казахстан думаю не исключение. Можно просто транспортный налог поднять. Если НДС поднять не проблема?
ПС- можно не просто поднять, но и реорганизовать. Не только по дециметрам мотора или "лошадям", но и с распределением по весу. До 1,5 тонн, налог без изменений, от полторы тонны, к налогу по объёму двигателя + 25-30%, от двух тонн +50 и более%. Ну и так далее. Всё блин подсказывать нужно.
Чем жирнее машина, тем выше налог - деньги есть.
[Исправлено: Эл-починно, 06.02.2025 - 00:14]
В практически всём мире, эти самые дороги оплачиваются транспортным налогом. Казахстан думаю не исключение. Можно просто транспортный налог поднять. Если НДС поднять не проблема?
ПС- можно не просто поднять, но и реорганизовать. Не только по дециметрам мотора или "лошадям", но и с распределением по весу. До 1,5 тонн, налог без изменений, от полторы тонны, к налогу по объёму двигателя + 25-30%, от двух тонн +50 и более%. Ну и так далее. Всё блин подсказывать нужно.
Чем жирнее машина, тем выше налог - деньги есть.
[Исправлено: Эл-починно, 06.02.2025 - 00:14]
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