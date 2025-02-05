Отправлено: - 22:27

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:29]

"В Казахстане самые дешевые дороги с точки зрения платности. Посмотрите соседние страны: они (дороги - прим.) в 7, а то, бывает, и в 25 раз дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы говорим, что постепенно переходим на платность для того, чтобы своевременно и качественно содержать дороги и сохранить их на хорошем уровне, который мы сейчас имеем"А в Германии они вообще бесплатные.А у тех же "соседей", да маут собирают, но есть как правило не менее приличные альтернативы.Так что, сначала постройте альтернативы, а потом уже за страды деньгу рубите с народа. А народ сам решит, какую трасу ему выбрать.