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≡ Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
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Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами. Как отметил чиновник, для поддержания состояния дорог необходимо качественное их содержание.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11566
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
#1
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***и в 25 раз дороже, чем в Казахстане*** - так может и доходы граждан в 25 больше ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7491
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 14:57
#2
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Цитата://В Казахстане самые дешевые дороги///

Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43320
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 15:47
#3
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Дорогие министры, дорогими должны быть и дороги.
Дешевые только зарплаты у народишка..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2069
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 19:47
#4
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Лишнее подтверждение тому, что для наших чиновников народ не работодатель, жизнь которого они ОБЯЗАНЫ улучшать, а исключительно источник дохода для содержания себя любимых и всего хозяйства страны.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6969
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 20:17
#5
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Это просто зависть, у соседей в 7-25 раз больше и министрам на молочишко и на содержание дорог хватает! А у нас..., или министра содержать или дороги, сразу на то и то не получается! Вот и мечтают, раз в 50 сразу поднять, чтобы потом уже с какими нибудь Норвегией или Люксембургом не сравнивать!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3932
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 22:27
#6
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"В Казахстане самые дешевые дороги с точки зрения платности. Посмотрите соседние страны: они (дороги - прим.) в 7, а то, бывает, и в 25 раз дороже, чем в Казахстане. Поэтому мы говорим, что постепенно переходим на платность для того, чтобы своевременно и качественно содержать дороги и сохранить их на хорошем уровне, который мы сейчас имеем"

А в Германии они вообще бесплатные. :lol: А у тех же "соседей", да маут собирают, но есть как правило не менее приличные альтернативы.
Так что, сначала постройте альтернативы, а потом уже за страды деньгу рубите с народа. А народ сам решит, какую трасу ему выбрать. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:29]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3932
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 22:41
#7
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Да и потом, что значит, самые дешёвые дороги?
В практически всём мире, эти самые дороги оплачиваются транспортным налогом. Казахстан думаю не исключение. Можно просто транспортный налог поднять. Если НДС поднять не проблема?
ПС- можно не просто поднять, но и реорганизовать. Не только по дециметрам мотора или "лошадям", но и с распределением по весу. До 1,5 тонн, налог без изменений, от полторы тонны, к налогу по объёму двигателя + 25-30%, от двух тонн +50 и более%. Ну и так далее. Всё блин подсказывать нужно.
Чем жирнее машина, тем выше налог - деньги есть. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 06.02.2025 - 00:14]
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